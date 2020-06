Cavo smartphone rimosso dalla vescica di un uomo: medici sconcertati

I medici di un ospedale in India sono rimasti sconcertati per il cavo smartphone rimosso dalla vescica di un paziente. Wallie Islam, trent’anni, si è recato in ospedale il 31 maggio. Il giovane lamentava un dolore addominale, ma nessuno capiva cosa avesse. Solo dopo aver effettuatomla radiografia è saltato fuorinil cavoel caricatore bloccato nella vescica.

Cavo smartphone rimosso dalla vescica: come è finito lì?

I medici non sapevano spiegarsi come fosse potuto accadere. Dopo un consulto, sono pero arrivati alla conclusione che o il paziente avesse ingoiato il cavo poi bloccatosi nella vescica, oppure avesse messo in atto un gioco hot poi finito male. Quello che sconcerta l’Equipe è che non è un caso isolato. Già qualche giorno fa i media avevano parlato di una “storia di ingerimento accidentale di cuffie” bloccatesi ugualmente in vescica.

Per tale ragione, i medici hanno deciso di andare a fondo alla questione prima che le cose peggiorassero. E infatti hanno praticato una piccola incisione nel suo tratto gastrointestinale per ulteriori esplorazioni. Dopo ulteriori indagini sono giunti alla conclusione che fosse un cavo lungo 61 cm, rimovibile esclusivamente con un intervento. E infatti, il team di cinque medici ha eseguito un intervento chirurgico di 45 minuti presso l’ospedale Guwahati nel nord dell’India per salvare la vita dell’uomo.

Un caso che ha lasciato i medici senza parole

A ben vedere dunque questa è stata una esperienza nuova anche per i professionisti medici esperti che erano presenti. Sono tutti rimasti senza parole. Anzi uno di loro ha detto di non aver mai visto una cosa simile nella sua carriera medica di 25 anni. Ha spiegato di aver dato lassativo per due giorni al giovane perché lui e i colleghi non volevano intervenire chirurgicamente ma speravano lo espellere con le feci.

Notando che il cavo smartphone rimosso dalla vescica non accennava a venir via, insieme hanno deciso di praticare una piccola incisione e di controllare le condizioni del tratto gastrointestinale. Il medico ha dichiarato “Anche se non sono esattamente sicuro della sua salute mentale, alcune persone fanno cose stranissime spinti dalla noia e non me la sento di giudicare. Anche se, forse quest’uomo si è spinto un po’ troppo oltre”.

Per il medico si è trattata di una situazione imbarazzante ma che spesa sia servita cime monito a non fate più sciocchezze. Anche perché dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico, il paziente trentenne ha trascorso tre giorni in ospedale prima di essere mandato a casa.