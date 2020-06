Marco Liorni svela l’arcano: ecco perché porta gli occhiali solo a Italia Sì di mattina

Mauro Coruzzi chiede a Liorni perché indossa gli occhiali di mattina

E’ iniziata una nuova settimana di programmazione di Italia Sì, giorno per giorno, ovvero la versione quotidiana del format di Marco Liorni. Quest’ultimo per tutto il mese di giugno riempirà la fascia mattutina lasciata vacante da Storie Italiane di Eleonora Daniele.

A differenza del sabato pomeriggio, quando va in onda il consueto appuntamento del programma con il podio, dalle 10 a mezzogiorni il conduttore romano indossa gli occhiali. Per quale ragione? Per questo motivo qualche ora fa Mauro Coruzzi (Platinette), in collegamento da Milano, glielo ha chiesto espressamente: “Devi toglierci una curiosità. Perché tutte le mattine porti gli occhiali e il sabato pomeriggio, invece, no?”. Andiamo a vedere il motivo.

Il conduttore romano confessa la verità sugli occhiali

A quel punto Marco Liorni è stato costretto a rispondere alla domanda del saggio Mauro Coruzzi. Mostrandosi sorridente nello studio di Italia Sì, giorno per giorno ha detto: “Di mattina ho sempre due occhi enormi… ecco perché porto gli occhiali!”. Dopo questo simpatica gag tra i due protagonisti del programma di Rai Uno, l’ex inviato del Grande Fratello ha dato inizio ad un nuovo appuntamento, il primo della settimana.

In pratica Liorni ha chiesto alla regia di mandare in onda un filmato curato dall’inviata Caterina Varvello. Quest’ultima era presente nella sede della Protezione Civile italiana per fare un punto della situazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Gli impegni di Marco Liorni sul piccolo schermo

Una stagione molto importante per Marco Liorni. Infatti dalla scorsa estate non si è fermato mai un momento. Dopo la conduzione di Reazione a Catena il professionista romano è stato chiamato alla conduzione della seconda edizione di Italia Sì. Visto il grande successo ottenuto, da circa una settimana va in onda sei giorni su sette con la fascia quotidiana.

Inoltre a fine mese tornerà a condurre il game show estivo che prenderà il posto dell’uscente Flavio Insinna con la sua L’Eredità. Il quiz prenderà il via lunedì 29 giugno e gli episodi verranno registrati negli studi Rai di Napoli. Il professionista capitolino si sfiderà con le repliche di Avanti un altro, capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Mentre da fine agosto su Canale 5 torneranno le nuove puntate di Caduta Libera con Gerry Scotti.