Piccolo incidente per Clizia Incorvaia: escoriazioni su braccia e gambe per realizzare un selfie

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia innamorati più che mai

Nonostante la figuraccia collezionata nella trasmissione domenicale di Barbara D’Urso, la relazione sentimentale di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia procede senza intoppi. I due si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà mentre si svolgeva la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La loro frequentazione ha dovuto superare mille ostacoli, come ad esempio la lontananza prolungata dovuta al lockdown.

Per fortuna, con l’avvio della Fase 3 i due innmaorati si sono potuti incontrare e al momento sono insieme in Sicilia, terra natia dell’influencer. Un amore che sta facendo sognare i sostenitori, al punto che sui vari social network sono nate delle pan page che supportano la coppia nata sotto l’occhio vigile delle telecamere. Ma nelle ultime ore l’ex gieffina ha fatto preoccupare i follower perché è stata protagonista di una piccola disavventura.

Disavventura per l’ex gieffina

Da un paio di settimane Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno insieme in un luogo incantato come la Sicilia. Come si vede dai loro rispettivi account Instagram, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 stanno facendo il giro dell’isola visitando le bellezze che offre e mangiando le leccornie tipiche della Trinacria.

Ma durante un’escursione, ancora in corso, la nota influencer è stata vittima di un piccolo incidente. Nel profilo IG dell’ex moglie di Francesco Sarcina ha condiviso degli scatti e una didascalia dove si legge: “Prima che @paolociavarro tentasse di farmi fuori”. Subito dopo, la diretta interessata è intervenuta anche nelle sue Stories per spiegare ai seguaci la dinamica della disavventura.

Clizia Incorvaia cade per realizzare una foto

Nel video che ha postato tra le Stories di Instagram, la bella Clizia Incorvaia ha mostrato le ferite provocate da una caduta. A quanto pare la ragazza sarebbe inciampata mentre era intenta cercare la posa giusta per una foto d’effetto. Col cellulare ha inquadrato il suo braccio e sulla sua gamba dove sono ben visibili delle escoriazioni provocate dalla caduta.

Per fortuna niente di grave come lo attestano le altre immagini che l’ex gieffina ha mostrato sul social network. Infatti la ragazza si è mostrata sorridente al fianco di Paolo Ciavarro che l’ha accusata, ironizzando, di non esser capace di mettersi in posa per uno scatto: “Io non sono capace? Ragazzi, sono ridotta.. non lo so”.