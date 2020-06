Avete mai visto la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa? Matilde è più bella della madre [FOTO]

Chi è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa?

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da oltre 20 anni. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, di cui la primogenita è prossima alla maggiore età. Stiamo parlando della bellissima Matilde che è sorella di Eleonora di anni 13 e Diego di 7 anni.

Nonostante la giovane età, la 17enne ha un profilo Instagram super attivo (seguito da circa 40 mila follower) dove posta scatti del suo quotidiano e con gli amici. La figlia del giornalista sportiva e della conduttrice di Bake Off Italia ha già le idee chiare sul suo futuro. Per caso ha deciso di intraprendere anch’essa la strada del mondo dello spettacolo? Andiamo a vedere qualche informazione sulla giovane. (Continua dopo il post)

Matilde Caressa e la grande passione per la cucina e la musica

Dando un’occhiata all’account Instagram di Matilde Caressa è facile intuire cosa vorrà fare da grande. Inoltre la stessa madre Benedetta ha confessato che la primogenita ed Eleonora hanno ereditato da lei la stessa passione: la cucina. Le due sorelle, infatti, stando a quanto confessato dalla giornalista, si divertono a preparare numerose pietanze e a sperimentare dei nuovi piatti.

A quanto pare la 17enne è una giovane con tante risorse, infatti, non ama solamente stare davanti ai fornelli, ma h anche una grande passione per la musica. Ad esempio, sul suo profilo personale IG si vedono numerose condivisioni di clip nelle quali la ragazza si esibisce e sinceramente ha una bella voce. (Continua dopo il video)

Matilde Caressa e il suo fidanzato Jacopo Valentini

Sempre su Instagram, la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa non fa mistero sulla sua vita sentimentale. Infatti, la 17enne Matilde è felicemente fidanzata con il coetaneo Jacopo Valentini in cui si mostra in baci appassionati e atteggiamenti dolci. Il padre avrà visto queste foto?

In poche parole la ragazza ha mille doti e nella famiglia parodi di certo non mancano le star. Ricordiamo che la ragazza è nipote di Cristina, ex giornalista del TG5 ed ex conduttrice di Verissimo, Domenica In, La vita in diretta e altri format Rai e Mediaset. Ecco uno scatto che la mostra insieme alla sua dolce metà che ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti: