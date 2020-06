Mara Venier sconvolta a Domenica In: il suo ospite lo mostra in diretta televisiva (il numero)

Mara Venier in collegamento con Michele Emiliano, Governatore della Puglia

Continua la programmazione di Domenica In nonostante la padrona di casa Mara Venier si è presentata in sedia a rotelle e con un piede ingessato. Tra i vari ospiti che sono intervenuti via Skype, tranne Alberto Matano presente in studio, c’era anche Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Il Governatore dopo aver parlato di come sta agendo la sua terra per combattere il ritorno del contagio da Covid-19 ha fatto qualcosa che ha sconvolto la conduttrice veneziana. In poche parole il politico ha fatto vedere in diretta il suo numero di cellulare. A scanso di equivoci ha anche detto che è l’unico in suo possesso, specificando: “È il mio numero vero, è l’unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione”.

Il Presidente dà in diretta il suo numero di cellulare, poi commette una gaffe

L’iniziativa del Governatore Michele Emiliano ha lasciato senza parole Mara Venier. Per questo motivo la padrona di casa di Domenica In ha voluto testare in prima persona se il numero dato in diretta fosse veramente del suo ospite.

La professionista veneta ha afferrato il suo cellulare e ha composto il numero dicendo: “Emiliano, ridammi il tuo numero. Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando”. A quel punto il Presidente della Regione Puglia ha acceso il suo smartphone e ha quasi reso noto l’utenza della professionista Rai: “Il tuo numero è 348…? Ora mi stanno chiamando in parecchi”.

Mara Venier a Domenica In con il piede ingessato

Come accennato prima, Mara Venier ha condotto un nuovo appuntamento di Domenica In nonostante la frattura al piede. La professionista veneziana era seduta comodamente in poltrona accogliendo gli ospiti in studio e in collegamento.

Tra questi anche il collega Alberto Matano, alla guida de La vita in diretta che si è messo a piangere parlando dei genitori. Tornando al piccolo incidente cui è stata vittima la moglie di Nicola Carraro, quest’ultima domenica scorsa è caduta dalle scale, tuttavia ma non ha voluto rinunciare alla messa in onda del programma che l’ha resa celebre. La programmazione dello storico rotocalco dovrebbe interrompesi domenica prossima per poi tornare a settembre.