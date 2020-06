Al Bano ha rotto le pa**e…: Il Maestro umiliato sui social, il post di D’Anelli scatena l’ira dei fan

Al Bano Carrisi criticato per le sue dichiarazioni sulla pensione

Biagio D’Anelli sembra davvero un fiume in piena. Dopo aver criticato alcuni personaggi Vip dello spettacolo poche ore fa ha detto la sua anche su Al Bano. Il maestro di Cellino San Marco, alcune settimane fa ha lamentato il fatto di poter più cantare (almeno per il momento) a causa dell’emergenza Covid-19.

Oltre a rimandare concerti pubblici e non, il marito della Power ha dovuto anche chiudere la sua sua Tenuta ai visitatori, annullando le prenotazioni. Di conseguenza, Al Bano si è ritrovato con minor incassi.

In un’intervista ha dichiarato che se la situazione dovrebbe prolungarsi ancora per molto con i risparmi non potrà arrivare nemmeno a fine anno. Parole che seppur dette in buona fede hanno scatenato l’ira di alcuni haters non capendo il modo in cui, visto le tante persone che hanno perso il lavoro, possa lamentarsi. E tra le tante critiche circolate sul web, poche ore fa è arrivata anche quella di Biagio D’Anelli che non si è risparmiato…

Biagio D’Anelli contro il cantante di Cellino San Marco

L’ex gieffino ha voluto dire la sua sulle parole espresse da Al Bano poche settimane fa. “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

La risposta di Biagio D’Anelli è arrivata poco fa e il giovane influencer è stato davvero pungente. “Al Bano con 1470 euro di pensione rompe le palle. Mia nonna con 400 euro contenta di vivere ci faceva pure i regali. Ti voglio bene nonna Teresa. (Continua dopo il post)

La risposta dei fan

Se da un lato in molti hanno appoggiato le parole dell’ex gieffino nei confronti di Al Bano, altri invece hanno difeso il cantante. In particolar modo un utente ha dichiarato che fino ad ora il Maestro e tutta la sua famiglia fino ad oggi hanno fatto la bella vita e ora dovrebbero fare silenzio. C’è gente che non ha nulla e da mangiare. Ma vogliamo parlare di vino che vende???ecc mi fa schifo