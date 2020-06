Chef Rubio contro Chiara Ferragni, il tweet al veleno: “Brand ambulanti seguiti da pecore…” [FOTO]

Chef Rubio contro i Ferragnez

Dopo il duro attacco a Mahmood e il giornalista Enrico Mentana, Chef Rubio è tornato a tuonare, e anche in modo pesante, la nota influencer cremonese Chiara Ferragni. L’ex conduttore di Camionisti in trattoria ha condiviso un tweet al veleno sul suo profilo personale a seguito di alcuni scatti che la fashion blogger e moglie di Fedez ha postato su Instagram.

Scatti che la mostrano impegnata nella manifestazione di piazza nel capoluogo lombardo contro il razzismo delle scorse ore. Sulla scia del movimento americano denominato “Black Lives Matter”, nato dopo la morte di Gerorge Floyd, la madre di Leone Lucia ha partecipato alle proteste insieme al rapper, facendosi vedere sui suoi seguitissimo canali social in tenuta da vera combattente.

Le parole al veleno contro Chiara Ferragni

L’iniziativa di Chiara Ferragni e del marito Fedez non è piaciuta per niente a Chef Rubio che non ha perso tempo a dare il suo giudizio su Twitter. Infatti, il conduttore ed ex giocatore di rugby è partito ancora una volta all’attacco contro i cosiddetti protagonisti del web. Ricordiamo che la coppia che I Ferragnez insieme contano quasi 30 milioni di follower tra Instagram e altri canali media, solo 20 li ha la fashion blogger cremonese.

Mostrando un paio di foto dell”influencer, Rubini ha scritto: “Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe”. (Continua dopo il post)

Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe. pic.twitter.com/zE2H1Xvuhh — Chef Rubio (@rubio_chef) June 8, 2020

I precedenti di Gabriele Rubini e le Ferragni

Ricordiamo ai nostri lettori che Chef Rubio alias Gabriele Rubini non è la prima volta che fa delle accuse e affronti del genere nei confronti della moglie di Fedez. Un po’ di tempo fa, ad esempio, l’ex conduttore di Camionisti in trattoria aveva commentato una foto di Chiara Ferragni e della sorella Valentina mentre stavano mangiando la pizza.

In quell’occasione l’ex giocatore di rugby si scagliò violentemente contro le influencer perché nelle foto su IG le pizze apparivano intatte mentre le due ragazze avevano in mano due gustose fette. Stando al suo racconto, sembrava che la fashion blogger e la consanguinea avessero chiesto in prestito il cibo solo per realizzare una foto e ricevere i likes.