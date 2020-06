Belen Rodriguez, la testimonianza choc: con De Martino è finita in rissa

Si parla ancora di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è scoppiata e secondo alcune indiscrezioni è scoppiata pure male. Il settimanale Oggi poche settimane fa ha lanciato lo scoop e nelle ultime ore sono apparsi nuovi clamorosi retroscena sui due ormai ex. Il ballerino napoletano è tornato in Campania per partecipare a Made in Sud lasciando a casa la modella e suo figlio.

Alcuni vicini hanno parlato di urla e continui litigi provenienti dalla loro abitazione. Altri invece, hanno dichiarato che Stefano spesso avrebbe tradito Belen e non si sarebbe comportato bene nei suoi confronti. Ma cosa è accaduto realmente la Rodriguez e Stefano? E’ finita per sempre?

Belen Rodriguez e Stefano già in crisi in piena quarantena

Il settimanale Oggi ha riposto un nuovo numero parlando ancora una volta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez . Attraverso delle immagini, il noto rotocalco, dimostra come le cose tra i due, siano finite in disgrazia. La crisi è nata in quarantena e la rottura è arrivata dopo una forte discussione. L’accesissimo litigio secondo alcuni rumors sarebbe avvenuto nel palazzo di zona Moscova, dove abitavano insieme, nel cuore della splendida Milano.

A fine aprile, diversi inquilini hanno sentito una forte sfuriata tra i due e Stefano De Martino ha lasciato la casa coniugale tornano a Napoli. Le ultime immagini della coppia insieme, infatti, risalgono al 30 marzo.

Stefano ha davvero tradito Belen?

Sempre il settimanale Oggi, foto dopo foto, ha mostrato come il 21 maggio l’ex marito Belen Rodriguez sia tornato a Milano, senza recarsi a casa di sua moglie. Questa ovviamente viene considerata la prova definitiva della loro rottura. Arrivati alla domenica del 24 maggio, c’è stato l’incontro al ristorante con Andrea Iannone.

Sull’incontro ancora oggi piovono smentite, tanto che anche Belen Rodriguez con una diretta su Instagram ha smentito il ritorno di fiamma con il campione di Moto Gp. Di conseguenza la modella argentina ha confermato la crisi con Stefano.

A parte i vicini di casa, nelle ultime ore hanno preso parola sulla loro crisi anche degli amici molto intimi di De Martino. A quanto pare, il noto ballerino avrebbe tradito più volte sua moglie.