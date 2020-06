Uomini e Donne, Giulio Raselli parla della scelta di Giovanna Abate

Giulio parla della scelta

Nella puntata di oggi, lunedì 8 giugno, Giovanna Abate ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Si è presentata con un vestito elegante e non ha esitato a ringraziare tutti i presenti per l’opportunità ricevuta. Ha chiesto a Maria De Filippi di mettere i guanti per stringerle le mani.

E’ stato un attimo commovente che ha lasciato spazio al momento tanto atteso. Alessandro Graziani si è ritirato di sua spontanea volontà, così ha dovuto decidere tra Sammy Hassan e Davide Basolo. Quest’ultimo non è riuscito ad andare via con lei, poiché ha avuto la meglio il ‘rivale’. In tanti hanno espresso un parere su quanto accaduto nel programma. Tra questi c’è Giulio Raselli, colui che le ha dato visibilità.

‘Giovanna è la nuova Gemma del programma’

Giulio parla della scelta di Giovanna senza porsi alcun freno. Per questo motivo ha ricevuto tante critiche sul web. I fan della tronista gli hanno puntato il dito contro perché avrebbe sfruttato la situazione per non finire nel dimenticatoio. Altri, invece, sono d’accordo con le parole usate per descrivere le vicende sentimentali della sua non scelta.

Per Giulio lei non sa cosa vuole dalla vita, dunque tende a stare sulla difensiva e ad essere pesante nelle relazioni sociali. Si è sempre posta in un modo arrogante e altezzoso, non dando diritto di replica all’interlocutore. In fin dei conti dovrebbe fare chiarezza con i suoi sentimenti, in quanto ha puntato su Sammy con le difficoltà di comunicazione evidenti.

A tratti le ricorda Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del Trono Over. Entrambe sono alla ricerca costante dell’amore, ma si focalizzano sulle persone sbagliate. La dama torinese, per esempio, spera in un amore impossibile con il giovane Nicola Vivarelli. Ragion per cui accumulano solo delusioni. Le dirette interessate replicheranno alle affermazioni fatte da Giulio?

Critiche per Giovanna

Per gli utenti social Giovanna non merita Davide perché è impensabile che abbia preferito Sammy. In effetti ci sono state solo discussioni nell’ultima parte della loro conoscenza. Non ha mai nascosto un eventuale rifiuto, in quanto spesso non l’ha trattata con i guanti. Giulio sostiene che vivrà alti e bassi con Sammy. Avrebbe dovuto aprire il cuore a un ragazzo come Davide.