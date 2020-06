Temptation Island Vip, dure parole di Nina Moric sul reality. Il web si ribella

Dure parole di Nina Moric

Da qualche ora Nina Moric è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Molti hanno notato la somiglianza con Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. In realtà si tratta di un imprenditore del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Stavolta la donna ha intenzione di tutelare la sua relazione dal gossip, anche perché lui vuole stare lontano dai riflettori.

Sembra che ora sia riuscita a trovare l’uomo giusto, dunque il capitolo della sua vita con Luigi Favoloso si è concluso definitivamente. Sul web si diceva che avrebbe partecipato a Temptation Island Vip, ma è una notizia falsa. Ha voluto subito smentirla senza porsi alcun freno nell’esternare il proprio pensiero.

‘Partecipano al reality solo i morti di fama. Io ho fatto il mio percorso in tv’

Le dure parole di Nina Moric sul reality delle tentazioni non sono passate inosservate. Non a caso ha ricevuto tante critiche da milioni di utenti social. Un follower le ha chiesto se si sarebbe messa alla prova con il partner e lei ha risposto dicendo che non è alla ricerca dalla popolarità. A parer suo chi decide di vivere l’esperienza del villaggio lo fa per ottenere visibilità.

Purtroppo alla fine del percorso televisivo finiscono quasi tutti nel dimenticatoio. Ragion per cui ha etichettato ‘morti di fama’ coloro che cercano di resistere davanti alle telecamere ai tentatori e alle tentatrici. Nina ha iniziato la sua carriera televisiva in modo del tutto diverso, in quanto anni fa aveva raggiunto l’apice del successo.

Adesso preferisce stare in un angolino per godersi i meriti ottenuti con tanto lavoro e fatica. Tali affermazioni non sono piaciute per niente perché anche lei ha fatto della gavetta prima di diventare un personaggio famoso. Per questo motivo non dovrebbe criticare chi cerca di trovare un modo per affermarsi nel piccolo schermo.

‘Luigi fa parte del passato’

Anche le dure parole di Nina su Luigi hanno scatenato una serie di polemiche. L’ex fidanzato è stato accusato di maltrattamenti tra le mura domestiche. Avrebbe perfino messo le mani addosso al figlio avuto da Fabrizio Corona. Luigi si è sempre difeso ricorrendo alle vie legali, però tuttora la vicenda resta avvolta nel manto del mistero. Se Nina è felice accanto a un altro, lui è di nuovo single dopo essere stata lasciato da Elena Morali.