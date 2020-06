Uomini e Donne spoiler ultima puntata: Carlo e Sara fanno la loro scelta (VIDEO)

Martedì 9 giugno andrà in onda l’ultima puntata di questa stranissima stagione di Uomini e Donne. Nel corso di tale appuntamento assisteremo alle scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

I due protagonisti non sono mai apparsi durante queste settimane all’interno del programma di Maria De Filippi. Pertanto, anche i telespettatori sono rimasti alquanto esterrefatti nell’apprendere come stessero le cose. Cerchiamo di capire, dunque, a cosa assisteremo domani.

Sara e Carlo decidono di scegliere a Uomini e Donne

Nella parte conclusiva della puntata dell’8 giugno, di Uomini e Donne sono stati fatti degli spoiler in merito all’ultima puntata. In sovrimpressione è apparsa la scritta che ha annunciato che martedì sarebbe andata in onda la scelta dei due tronisti rimanenti e poi sono stati mostrati dei video inerenti la preparazione al grande giorno. Sia Sara che Carlo hanno deciso di porre fine al loro percorso facendo una scelta. Caso diverso, invece, ha riguardato Daniele, il cui trono è stato sospeso, non si sa se definitivamente o temporaneamente.

Ad ogni modo, i due rimanenti si trovavano in un punto già avanzato di conoscenza con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici, pertanto, hanno palesato la volontà di scegliere. Nel video in questione, Sara ha detto che, nonostante tutto, ha sempre pensato ad uno dei suoi due corteggiatori. Anche Carlo è sembrato alquanto deciso della sua decisione in quanto in questo periodo ha sentito molto la mancanza della sua scelta.

Spoiler sull’ultima puntata: scelte in studio

Stando a quanto trapelato sul web in questi giorni, pare che Sara abbia optato per Sonny, mentre Carlo per Ginevra. Il tutto, ovviamente, troverà conferma nella messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne. In merito a Sara, pare che la scelta sia stata involontariamente comunicata da Sonny attraverso una IG Stories, opportunamente cancellata. Stando a quanto emerso, lui le avrebbe risposto di si. Nella clip pubblicata su Witty TV sono stati inquadrati anche i corteggiatori della tronista, i quali sono sembrati alquanto agitati per la scelta. (Clicca qui per il video)

Su Carlo, invece, ci sono parecchie imprecisioni, dato che la Mancini sembrerebbe aver smentito i rumors trapelati fino a questo momento. La sua scelta, dunque, potrebbe rivelare ancora dei colpi di scena inaspettati. Ciò che sembra alquanto sicuro è il fatto che la redazione ha deciso, anche in questo caso, di dare luogo a delle scelte all’interno dello studio, alla vecchia maniera.