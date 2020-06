Emma Marrone, nuovo controllo dopo il tumore: ‘Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene’

Emma Marrone nel corso della sua vita ha affrontato molte difficoltà. Sempre con coraggio e determinazione, la giovane salentina non si è mai arresa sottoponendosi a operazioni delicate e cure.

Dopo l’ultimo intervento dello scorso anno, la cantante poche ore fa ha annunciato una grande vittoria che ovviamente ha condiviso con i propri fan. Infatti, negli anni passati e negli scorsi mesi, proprio i suoi seguaci le hanno dato la carica giusta per affrontare i suoi problemi, dandole quella grinta di cui aveva bisogno.

Il coraggio e la forza di Emma Marrone

Emma Marrone è senza dubbio un vulcano di energia e attraverso le sue canzoni ed esibizioni mostra tutta la sua voglia di vivere. La cantante purtroppo anni fa è stata colpita da un brutto male e dopo l’ennesimo controllo fatto pochi giorni fa, ha voluto condividere con tutti una bella notizia.

“Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente. Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando”, questo il messaggio che Emma ha voluto lanciare ai suoi ammiratori attraverso Instagram. L’artista salentina ha dimostrato di poter superare ogni avversità anche con una grande forza di volontà.

I problemi di salute della cantante

Emma Marrone lo scorso settembre ha dovuto rimandare le date del suo tour per via di alcuni problemi di salute. Dopo un controllo, i medici le fecero sapere che a breve avrebbe dovuto sottoporsi ad un delicato intervento e di conseguenza avrebbe avuto bisogno di riposo. La cantante aveva annunciato di doversi occupare sei suoi problemi, senza specificare più di tanto la natura del malessere. Tuttavia, avendo sconfitto già una volta un tumore all’utero diversi anni prima, l’annuncio aveva subito allarmato i fan, pensando ad una recidiva.

L’intervento per Emma Marrone arrivò subito, a fine settembre, raccontando poi di stare bene. Un’intima confessione arrivò qualche settimana più tardi, dichiarando apertamente le sue paure. In occasione del suo 36esimo compleanno, l’artista aveva organizzato (precedentemente) un mega party all’Arena di Verona. Tale concerto sarebbe stata la sua rivincita come l’ha definita più volte. Purtroppo il coronavirus ha rovinato i suoi piani ma per ora è solo tutto rimandato.