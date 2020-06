“Non è il momento”: Alberto Matano categorico, le sue parole pesano come macigni

Il momento d’oro di Alberto Matano

Nella penultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha avuto la fortuna di avere ospite in studio il collega Alberto Matano. Quest’ultimo ha aperto il suo cuore parlando di lavoro ma anche di famiglia, arrivando addirittura a versare qualche lacrima. Il giornalista calabrese sta attraversando un periodo d’oro dal punto di vista professionale.

L’ex mezzo busto del Tg1 lo scorso settembre ha iniziato una nuova avventura sul piccolo schermo accettando la proposta dei vertici Rai di presentare La vita in diretta. Una conduzione condivisa con Lorella Cuccarini dando dimostrazione di non essere solamente un ottimo professionista, ma anche una persona capace di relazionarsi con i telespettatori e di avere anche dei sentimenti.

La conduzione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini

Il successo de La vita in diretta su Rai Uno, nonostante Barbara D’Urso si ha sempre tallonati, lascia pensare che Alberto Matano, a differenza della collega Lorella Cuccarini, sarà riconfermato anche per la prossima stagione televisiva: il suo esordio alla conduzione, dopo anni dietro un bancone di telegiornale, lo avrebbe passato a pieni voti.

Ricordiamo che il giornalista calabrese ha raccolto un’eredità abbastanza pesante: il rotocalco di cronaca e spettacolo da anni occupa la fascia pomeridiana della rete ammiraglia della tv di Stato. La stagione 2018/2019 non è stata proprio esaltante in termini d’ascolti, infatti Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno pagato a caro prezzo i risultati deludenti. In tanti rimpiangono le storiche conduzioni di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.

Alberto Matano non vuole parlare del suo futuro

Tuttavia la new entry Alberto Matano è stato in grado di non far rimpiangere i due giornalisti citati prima. Chiamato in causa, l’ex mezzo busto del Tg1 non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro professionale, limitandosi a dire: “Non è il momento delle interviste”. La conduzione in coppia con Lorella Cuccarini tutto sommato ha portato buoni frutti, nonostante qualcuno ha fatto girare la voce di contrasti interni.

Il diretto interessato ha smentito categoricamente, nel frattempo però, le solite indiscrezioni svelano che il prossimo settembre il giornalista potrebbe presentare La vita in diretta in solitaria. Rumor o sotto c’è un filo di verità? Non resta che attendere informazioni ufficiali da parte della Rai e della soubrette romana.