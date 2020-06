Uomini e Donne, Giovanna e Sammy insieme subito dopo la scelta: ‘Sì, mille volte sì’

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan. Ecco le dichiarazioni della coppia subito dopo la scelta

Uomini e Donne: Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan

Forse in tanti se lo aspettavano: Giovanna Abate ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Sammy Hassan. Nella puntata andata in onda lunedì 8 giugno, Giovanna ha voluto parlare prima con Davide Basolo, colui che si era presentato nel nuovo format come l’Alchimista. Nonostante le emozioni provate e il dispiacere di perdere una persona come lui, Giovanna ha dovuto ammettere che prova dei sentimenti forti per Sammy.

Dopo, quando ha chiamato Sammy, Giovanna voleva fargli credere che non fosse lui la sua scelta ma vedendo l’espressione di lui ha detto che con tutta se stessa la sua scelta è e sarebbe sempre stata lui. Il sorriso che le compare quando pensa a lui, parla con e di lui è qualcosa di unico per lei. A quel punto, però, Sammy ha tagliato corto dicendole di no e andando via dallo studio.

Era tutto uno scherzo. Sammy ha organizzato un finto no per poi arrivare dopo un video di loro due in un momento particolare della loro conoscenza con un mazzo di rose. Ha preso Giovanna a ballare e l’ha baciata (con la mascherina). Maria si è scusata per le bugie, ma Sammy ha voluto farla penare fino alla fine.

Le parole dopo la scelta

Dopo la scelta, Witty ha pubblicato il video delle primissime dichiarazioni di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo il momento in studio con la musica e i petali rossi. Si guardavano molto felici ed emozionati. Giovanna ha ammesso che voleva fargli uno scherzo anche lei, ma poi non è riuscita, invece lui è stato “il solito co***” fino alla fine.

Sammy ha riso della cosa dicendo che doveva esserci coerenza nel percorso dall’inizio alla fine. Ha detto sì perché per lui si è creato un percorso nel percorso con Giovanna. Da casa forse non è stato recepito, ma tra loro, quando si guardano negli occhi c’è qualcosa di magico. Infatti, è quello che gli ha trasmesso lei con gli occhi che lo porta a dire “sì, ma mille volte sì“.

Nell’ora che sono stati insieme prima di quelle dichiarazioni si sono ritrovati ad essere molto naturali l’una con l’altra. Adesso hanno voglia di dirsi tante cose, di raccontarsi tante cose e c’è la curiosità di vedere se nella realtà questo entusiasmo e questo sentimento continuerà. A voi piace come coppia? (Qui il video)