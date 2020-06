Ida e Riccardo di nuovo in crisi: un messaggio della dama confermerebbe la rottura

Senza dubbio Ida e Riccardo sono state una delle coppie di uomini e donne più discusse del programma. Litigi, gelosie, e tradimenti hanno sempre tenuta accesa la curiosità sulla coppia che dopo l’ennesima discussione è riuscita a mettere da parte l’orgoglio e viversi a pieno.

Infatti, i due, ritornati al trono over da single alcuni mesi fa hanno deciso di riprovarci lasciando insieme lo studio tra le lacrime. Fino al mese di Gennaio 2020 sembrava andasse tutto bene, ma da un po di tempo i più attenti hanno notato dei dettagli suoi loro probili social.

Ida si è concetrata molto sul suo lavoro e sul figlio Samuel senza mai citare nelle stories e nelle immagini Riccardo. Dall’altra parte Guarnieri pare sia letteralmente scomparso, infatti il suo ultimo messagio su Instagram risale ben al 2019. Ma cosa è accaduto tra i due? C’è stata l’ennesima rottura? A quanto pare sembra proprio di si.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo ai ferri corti?

Gli ultimi messaggi di Ida Platano suoi social stanno davvero preoccupando i fan. Nelle scorse ore la parrucchiera sembra abbia condiviso sul suo profilo Instagram una citazione. Si tratta di una canzone “Quello che le donne non dicono”, di Fiorella Mannoia ma Ida ha voluto riproporre soltanto una frase del testo ovvero “Si fermano un istante per piangere, poi sollevano il capo e riprendono la strada. Sono maestre di dignità le donne”.

Poi l’ex dama di uomini e donne in una Instagram Stories ha scritto: “La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, i fiori o i regali. È il tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. Non importa se è stato un’ora o una vita”.

Gli ultimi giorni insieme in quarantena

Ida e Riccardo hanno trascorso la prima parte della quarantena insieme a Brescia, dove abita la dama. Una volta che il lockdown si è allentato il cavaliere è tornato in Puglia e nessuno ha mai capito se per non si sa se per lavoro, la famiglia o per l’ennesima crisi con la sua fidanzata.

Ciò che è certo è che Riccardo ed Ida non hanno più postato nulla insieme, nessun riferimento dell’uno nei confronti dell’altro e proprio per questo motivo, gli utenti web sono convinti che si sono lasciati.