Uomini e Donne: Davide in lacrime dopo il no di Giovanna, le dichiarazioni dopo la puntata

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan. Davide ha reagito molto male dopo non essere stato scelto. Ecco che cosa ha detto dopo la puntata

Uomini e Donne: Giovanna sceglie Sammy, Davide in lacrime dopo la puntata

Lunedì 8 giugno Giovanna Abate ha portato a termine il suo percorso a Uomini e Donne e ha scelto Sammy Hassan. Soprattutto nelle ultime settimane era evidente che era più coinvolta dal vocalist e poi lo ha ammesso lei stessa nelle parole pronunciate sulla sedia rossa.

Giovanna ha chiamato prima Davide Basolo, lo ha ringraziato tantissimo per le emozioni vissute, per tutto quello che lui ha fatto per lei. Per un attimo lui ha scombussolato le carte in tavola e i suoi pensieri, ma poi si è resa conto che quello che prova per Sammy è troppo forte. Per questo non poteva scegliere Davide, anche se razionalmente lo avrebbe voluto tanto.

Davide è rimasto davvero molto male per le parole di Giovanna perché per lui, nonostante il dispiacere e gli occhi lucidi di lei, non era affatto una consolazione. Dopo di lui è arrivato Sammy. Giovanna l’ha scelto ma lui ha organizzato uno scherzo per lei. Le ha fatto credere di essere un no per poi rientrare con dei fiori, la musica, i petali e tutte le caratteristiche di una scelta (anche se con guanti e mascherina).

Le parole di Davide dopo il no di Giovanna

Davide si era presentato a Giovanna come l’Alchimista e per diverse settimane l’ha corteggiata nascondendosi dietro ad una maschera. Per entrambi è stato un percorso importante perché fatto di sostanza più che di apparenza. Per questo il no di Giovanna ha avuto un impatto molto duro su Davide.

Quando è uscito dallo studio si è sfogato con la redazione e si è commosso pensando al percorso e poi alla delusione finale. Infatti, tutti gli hanno sempre detto che per lei c’era solo Sammy, ma lui ha voluto credere in un dopo con lei. Per lui non è stato facile mostrare quello che è davvero e vedere che non è servito a niente è stato molto doloroso.

Davide ha detto che in questo percorso ha dato un pezzo di cuore che non tornerà indietro. Quello che gli fa male è sentirsi dire sempre di quanto è bello, buono e speciale ma poi non viene scelto e adesso lo deve dire a tutti. Voi che cosa ne pensate di Davide? Vi è piaciuto il suo percorso? (Qui il video)