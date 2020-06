Ecco quando andrà in onda il programma condotto da Filippo Bisciglia, c’è una data ufficiale

Temptation Island: svelata la data d’inizio

Il mondo del gossip non va in vacanza d’estate, soprattutto da quando va in onda regolarmente, ogni anno, Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia arriva nelle nostre case da ormai sette anni con grande successo. Alcune coppie di fidanzati di separano per 21 giorni e conoscono tentatori e tentatrici. Il loro amore, insomma, è messo a dura prova.

Quest’anno l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha messo in difficoltà alcuni programmi televisivi. Ad esempio, Uomini e Donne è stato profondamente modificato, ma la redazione, fiduciosa che si possa tornare presto alla normalità, ha deciso di avviare lo stesso i casting per Temptation Island. In fondo, non è il contatto fisico che mette in crisi un rapporto ma molto altro come ha detto Maria De Filippi.

Infatti, Publitalia ha pubblicato i palinsesti dei mesi di luglio e agosto. Nell’elenco compare Temptation Island che partirà martedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Dunque, il programma ci sarà e non sarà sostituito dalla versione Vip, come si vocifera da qualche settimana. Ad ogni modo, potrebbe ancora esserci una modifica dell’ultimo minuto.

Temptation Island e Temptation Island Vip: le prime indiscrezioni

Dunque, da quello che sappiamo fino a questo momento il programma di Filippo Bisciglia andrà regolarmente in onda nel mese di luglio e agosto e le riprese inizieranno a breve. Non si sa al momento quante e quali coppie parteciperanno e nemmeno se il programma avrà un format diverso viste le limitazioni che si devono ancora rispettare.

Sembra che sia confermata anche la terza edizione di Temptation Island Vip che andrà in onda a settembre e ad ottobre, anche se non è ancora del tutto chiaro. Tornerà Alessia Marcuzzi? Non si sa, ma c’è già una coppia famosa che pare abbia accettato di partecipare.

Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Abbiamo conosciuto la coppia al Grande Fratello Vip in cui lui è finito al centro del gossip per le foto con la sua ex fidanzata che hanno fatto arrabbiare Antonella. Quest’ultima aveva deciso di lasciarlo, ma una volta finito il programma, sono tornati insieme. Adesso sono pronti alla convivenza e, se questa dovesse andare bene, al matrimonio. Come li vedete come coppia protagonista di Temptation Island Vip?