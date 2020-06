Stefano Accorsi diventerà a breve papà, sarà il quarto figlio (Foto)

La nascita di un figlio è sempre un evento destinato a cambiarci la vita. E lo è quando di figli ne ha già più d’uno come nel caso di Stefano Accorsi. L’attore bolognese, alla soglia dei 50 anni, infatti, sta per diventare papà per la quarta volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso mediante il suo profilo social su cui ha pubblicato una foto che lascia davveo pochi spazi ai dubbi.

Stefano Accorsi è già padre di 3 figli. L’ultimo l’ha avuto con la moglie Bianca nel 2017. Gli altri due, un maschio e una femmina, sono nati dalla lunga unione tra l’attore e Laetitia Casta. L’emozione per l’arrivo del quarto figlio, però, è papabile come se fosse il primo. L’atmosfera, in casa Accorsi, quindi, è molto serena e felice in attesa del lieto evento.

Stefano Accorsi, l’annuncio social

È stato lo stesso Stefano Accorsi ad annunciare al mondo di aspettare, insieme alla moglie Bianca Vitali, il suo quarto figlio. Per la coppia si tratterà, invece, del secondo bambino insieme. Per comunicare il lieto evento ai fans, l’attore ha scelto i social pubblicando una tenere foto sul proprio profilo Instagram. Lo scatto in questione mostra chiaramente il pancione di Bianca su cui si trovano tutte le mani della famiglia.

In particolare, ad appoggiare una mano sul pancione sono mamma Bianca, papà Stefano Accorsi, il figlioletto Lorenzo e i due figli di Accorsi, Orlando e Athena. Tutta la famiglia al completo, quindi, attende la nascita di questo nuovo componente. I commenti entusiasti dei fans e gli auguri ai futuri genitori non hanno tardato ad arrivare. Migliaia i like, altrettanto i commenti tra cui quelli noti di Carolina Crescentini e Laura Chiatti.

La storia con Bianca Vitali

Stefano Accorsi ha avuto una lunga storia d’amore con la collega francese Laetitia Casta da cui ha avuto i due figli più grandi. Nel 2006 è nato Orlando, il primogenito, mentre tre anni dopo, nel 2009, è stata la volta di Athena. Il rapporto d’amore tra i due attori finisce, quindi, nel 2013 e, dopo due anni, Accorsi inizia a frequentare la giovane Bianca Vitali (20 anni meno di lui) che sposerà nel 2015.

È il 2017 quando la coppia dà il benvenuto al primogenito, Lorenzo. Da quel momento la relazione è cresciuta a dismisura sebbene, per molti versi, lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti durante le riprese di “1992” dove la giovane attrice doveva sedurre proprio Accorsi. Missione molto più che riuscita!