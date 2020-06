Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 9 giugno 2020: le scelte di Carlo e Sara

Ultima puntata stagionale di Uomini e Donne

Ebbene sì, oggi pomeriggio si conclude il ciclo di questa contrastata stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, come tutti i programmi televisivi ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La sospensione prima è una formula web dopo hanno destabilizzato gli affezionati telespettatori.

Quest’ultimi, infatti, hanno ritrovato il sorriso appena Queen Mary e gli autori sono tornati con la versione tradizionale, aggiungendo qualche regola anti Coronavirus. Ad esempio la distanza fisica, l’uso di guanti e mascherine protettive è l’assenza del pubblico in studio. Dopo la scelta di Giovanna Abate, più tardi il pubblico di Canale 5 assisterà ad una doppia scelta, quella di Carlo e Sara.

La scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata stagionale di Uomini e Donne. I numerosi telespettatori hanno assistito alla scelta di Giovanna Abate. Dopo aver dato un due di picche a Davide Basolo, alias Alchimista facendolo piangere, la tronista romana ha scelto Sammy Hassan. Una scelta inusuale per via di uno scherzo da parte del corteggiatore.

Quest’ultimo, infatti, ha fatto finta di dirle di no lasciando lo studio. Ovviamente la ragazza è rimasta sconvolta ed arrabbiata. Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di mandare i saluti ma dal led è partita una clip con il si di Sammy. Baci e abbracci tra i due, con mascherine e guanti, sotto una pioggia di petali rossi. Ma cosa accadrà nell’appuntamento odierno?

Le scelte di Pietropoli e Shaimi

Oggi pomeriggio, martedì 9 giugno 2020, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. Un finale di stagione imperdibile per il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Giovanna Abate su Sammy, ora tocca il turno di altri due tronisti. Al termine dell’appuntamento sono usciti alcuni spoiler: verranno trasmesse le scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

Le anticipazioni fornite svelano che i due ragazzi sono arrivati nello studio 6 dell’Elios in Roma e sembrerebbe che la scelta di Sara sia tra Sonny e Matteo. Mentre per Pietropoli due corteggiatrici: Ginevra e Cecilia Zagarrigo. E Marianna Vertola? Non ci rimane che attendere la messa in onda della puntata finale.