Roberta di Padua, nuovo amore in vista? L’indizio social (Foto)

Roberta Di Padua è tra le partecipanti più note del trono over di Uomini e Donne. Nonostante la sua presenza in trasmissione da diverso tempo, la ragazza non ha ancora trovato l’amore della sua vita o, almeno, non è riuscita a farlo negli studi televisivi. Qui Roberta ha intrecciato diverse conoscenze ma mai nessuna è andata davvero a buon fine.

Eppure Roberta Di Padua si è sempre dichiarata innamorata dell’amore e, di conseguenza, alla ricerca di un uomo in grado di tenerle testa e di farla sentire amata giorno dopo giorno. Adesso che Uomini e Donne ha concluso questa tribolata stagione, la dama del trono over potrebbe, però, aver trovato l’amore al di fuori? L’ultima foto sui social sta facendo ben sperare i fans.

Roberta Di Padua, l’interesse per Giovanni Longobardi

L’ultimo cavaliere a cui Roberta Di Padua si è detta interessata a Uomini e Donne è Giovanni Longobardi. Per un periodo di tempo, infatti, l’uomo ha frequentato contemporaneamente sia lei che Veronica Ursida propendendo, alla fine, per quest’ultima. Nelle ultime settimane, Giovanni ha lasciato il programma definitivamente seguito da Veronica che desidera approfondire la sua conoscenza al di là delle telecamere.

Risultato? Nonostante tutti i tentativi, più o meno evidenti, che Roberta Di Padua ha fatto per riconquistare Giovanni, non ha avuto alcuna chance. Anche per questa stagione, ormai conclusa, la ragazza non ha trovato, nel parterre maschile, un uomo che la coinvolga ma che, soprattutto, voglia solo lei. Appuntamento rimandato, quindi, alla prossima edizione? Non è chiaro dato che la presenza di Roberta nel parterre femminile a settembre non è affatto scontata.

Nuova fiamma all’orizzonte

Mentre i fans stanno cercando di comprendere se Roberta Di Padua sarà, più o meno, a Uomini e Donne durante la prossima stagione, la procace 37enne di Cassino ha fatto loro un’inaspettata sorpresa. La Di Padua, in effetti, è solita condividere con i propri fans alcuni momenti della sua giornata postando foto e pensieri su Instagram. Nelle ultime ore è, in particolare, una foto a far discutere. Una bellissima foto, come tante altre in passato, accompagnata, però, da una didascalia particolare.

“L’amore ti prende e ti porta dove vuole e tu non puoi fare nulla” scrive Roberta Di Padua generando non poca curiosità tra i suoi tanti followers. A chi si riferisce la donna? Forse ad un altro amore in vista proprio fuori dagli studi di Uomini e Donne? Tutto potrebbe essere, chissà!