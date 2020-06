Gemma Galgani e Sirius pronti per Temptation Island Vip: l’indiscrezione

Gemma Galgani e Sirius insieme a Temptation Island Vip

A quanto pare, Gemma Galgani e il suo Sirius ( alias Nicola Vivarelli) sarebbero pronti per sbarcare a Temptation Island Vip. La coppia, sempre secondo alcuni rumors, avrebbe lasciato Uomini e Donne nell’ultima puntata, dichiarando un reale interesse reciproco e una continua conoscenza al di fuori.

Di sicuro la decisione di partecipare al reality delle tentazioni metterebbe in serie difficoltà Nicola Virarelli che come tutti sanno ha solo 26 anni. A lanciare lo scoop un ex partecipante del programma che pare sia ben informato sulla coppia tanto chiecchierata. Infatti sul porprio account social ha postato un messaggio preciso che lascia ben pochi dubbi… (Continua dopo la foto)

Nicola Vivarelli è davvero ionteressato alla Galgani?

La conoscenza di Gemma Galgani con Sirius ha scatenato davvero non poche polemiche sui social. In tanti non credono alla buona fede del ragazzo, che avrebbe deciso di partecipare a Ued per visibilità. Al contrario, invece è il pensiero che molti hanno nei confronti della dama torinese, dove in tanti pensano si sia davvero invaghita di Nicola. Come è possibile che una signora di 70 anni possa innamorarsi di uno di 26? Si chiede il pubblico a casa.

Se l’indiscrezione della partecipazione di Gemma Galgani e Sirius a Temptation Island Vip verrà confermata, a questo punto gli appassionati del format pomeridiano dovranno ‘ricredersi’. Gli occhi di sicuro saranno concetrati sugli atteggimaneti di Nicola Vivarelli e sulle tentatrici che cercheranno ogni modo per fargli cambiare idea.

Durante le edizioni passate molte sono le coppie che sono scoppiate, chi per gelosia e altre addirittura per tradimenti. Come reagirà la dama nel vedere il suo corteggiatore circondato da giovani fanciulle? Per ora non ci resta altro che aspettare.

Gems e Nicola in giro a braccetto

Proprio alcuni giorni fa, Gemma Galgani e Sirius sono stati beccati in giro a braccetto. I due sembrano sereni e incuranti di farsi vedere insieme in pubblico. A questo punto, tutto prende una piega sempre più misteriosa, alimentando la curiosità dei fan che non aspettano altro di sapere tutto quello che è accaduto lontani dalle telecamere.

Molti telespettatori, come detto già in precedenza, sono convinti che il giovane abbia puntato Gemma Galgani solo per visibilità televisiva e aumentare i suoi follower su Instagram o magari puntare il trono.