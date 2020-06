Wanda Nara posta una foto ma osa fin troppo le critiche non mancano

Non mancano le critiche su una foto postata da Wanda Nara, la moglie di Icardi osa fin troppo e i fan polemizzano

Anche se Wanda Nara è un personaggio molto amato e apprezzato non sempre quello che fa piace ai fan. Il pubblico ha potuto conoscerla meglio grazie al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, la moglie di Icardi mostra il meglio di sé su Instagram, dove è solita postare foto piuttosto bollenti.

La moglie di Mauro Icardi infatti è molto attiva sul social e spesso pubblica scatti hot, oltre ovviamente a foto di scene familiari. Però non sempre le sue foto sono di gradimento, come questa recente che non ha avuto commenti molto positivi. Anzi, la Nara è stata aspramente criticata dai fan che non hanno apprezzato la sua mise sensuale. Lo scatto è infatti molto sexy, e la Nara mostra il suo lato B.

Wanda Nara in costume a bordo piscina

Stando a quanto pubblicato da Il Giornale, la showgirl argentina indossa un costume molto sgambato e viene ripresa mentre si trova a bordo piscina. Lo scatto è molto sexy e si vede perfettamente il lato B della Nara. Impossibile non notare le sue forme giunoniche tuttavia a molti non è piaciuta.

Ecco che alcuni fan hanno commentato la foto con commenti forti, e toni molto arroganti. Un hater ha scritto che avrebbe dovuto vergognarsi, che era volgare e ridicola. Tanti hanno usato toni pesanti con la Nara, e le hanno fatto degli insulti. Altri ancora hanno anche ribadito che la foto era ritoccata e lo si vedeva benissimo.

Tante le critiche per la foto poco naturale della Nara

Molti hanno anche detto che la posa della Nara a bordo piscina appariva forzata. Lo scatto ritrae quella che è la nuova casa che la coppia ha preso da poco a poca distanza dall’aeroporto di Malpensa. La loro è stata una scelta strategica per facilitare i viaggi di Icardi verso Parigi. Il giocatore è infatti col Paris Saint Germain.

Però anche altre volte la Nara ha sollevato critiche e polemiche tra gli haters. Qualcuno qualche tempo fa aveva criticato un altro scatto sensuale della showgirl, quando è apparsa senza reggiseno e con una canottiera a righe. In quell’occasione la Nara pare stesse prendendo appunti in un’agenda. Allora alcuni haters avevano criticato la Nara per i capelli che secondo loro non erano puliti.