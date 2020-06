Cristiano Malgioglio sotto accusa per un gesto che non passa inosservato (VIDEO)

E’ bufera su Cristiano Malgioglio, contro il cantante una pioggia di insulti e critiche per aver trascinato la borsa a terra mentre passeggiava a Milano

Fra i personaggi senza dubbio più amati dal pubblico, Cristiano Malgioglio suscita sempre clamore, qualunque cosa faccia. L’artista è molto seguito sui social e pubblica spesso sue foto, che i fan commentano. Tuttavia, una cosa accaduta di recente ha suscitato molte polemiche. L’artista ha attirato una marea di polemiche e critiche per un gesto inusuale.

I followers lo hanno criticato e non hanno certo apprezzato quanto ha fatto. Ma che cosa è successo? In un video pubblicato sul suo profilo Instagram i fan hanno visto che il cantante ha fatto qualcosa di sbagliato. Vista l’emergenza sanitaria, Malgioglio ha fatto qualcosa che va completamente controcorrente. Questo momento è infatti delicato per tutti e bisogna stare molto attenti a rispettare le regole.

Cristiano Malgioglio trascina la borsa per terra

Dopo la riapertura dell’Italia e la fine del lockdown, Cristiano Malgioglio ha voluto mostrare apertamente tutta la sua gioia. Per questo ha postato un video in cui l’artista passeggia per le strade di Milano felice e contento di essere in libertà. Ai fan però non è sfuggito un particolare importante. Mentre Cristiano stava camminando la sua borsa ha toccato l’asfalto e l’ha trascinata per terra.

In un momento di emergenza come quello attuale la pulizia è indubbiamente uno dei fattori più importanti per combattere il contagio. Ecco perché sono stati in tanti a condannare quanto fatto da Cristiano. Qualcuno degli utenti ha scritto al cantante di tenere la borsa più alta, e che aveva pulito tutta la strada. Altri gli hanno consigliato di disinfettare la borsa una volta tornato a casa.

Tanti anche gli apprezzamenti per Malgioglio

Nonostante siano state tante le polemiche per Malgioglio, il cantante ha ricevuto tuttavia anche molti commenti positivi. Molti gli hanno detto che è fantastico e che è un grande, ma anche che è il migliore a sfilare. Il video è stato visualizzato da oltre 83 mila utenti. Poiché Cristiano non è insensibile alle esigenze del momento, sicuramente ha disinfettato la sua borsa e ha ascoltato i consigli dei fan.

Due settimane fa, mentre era ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’, Malgioglio è caduto dalla sedia perché i pantaloni di pelle lo avevano fatto scivolare. Barbara era scoppiata a ridere e Malgioglio non aveva potuto fare a meno di dire che è stata una roba da pazzi!