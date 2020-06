Walter Nudo stravolge la sua vita “oggi voglio vivere così”

Ha cambiato vita Walter Nudo, l’attore ha deciso di lasciare la tv per aiutare gli altri, un cambiamento netto dopo i due ictus che lo hanno colpito

Chi ha conosciuto Walter Nudo ha potuto apprezzarlo oltre che come attore anche come grande sportivo. Nudo ha anche preso parte a diversi programmi televisivi uscendone vincitore, ma ad oggi la sua vita è profondamente cambiata. Colpito da due ictus, l’attore ha dichiarato di non voler perdere più tempo. Ecco che ha dunque deciso di lasciare la tv e di modificare completamente la sua vita.

In un video mostrato a Verissimo quando ha compiuto 50 anni l’attore ha raccontato la sua esperienza e come sta oggi. Ha dunque detto che si è ritirato dal mondo dello spettacolo e ha festeggiato quindi il suo mezzo secolo lontano dai riflettori. Dopo la malattia Nudo ha fatto una scelta e ha deciso di ritirarsi.

Walter Nudo lascia la TV

La nuova vita di Walter Nudo è fatta di riflessione, meditazione e di tanto altruismo. L’attore ha capito che ci sono cose più importanti che apparire in tv e ha scelto di dedicarsi agli altri. Nel filmato per Verissimo ha salutato la Toffanin e l’ha ringraziata per gli auguri. L’attore ha detto che in questo mezzo secolo di vita ha fatto tante riflessioni. Allo scoccare dei suoi 50 anni ha realizzato con consapevolezza che quando ogni giorno ci si sveglia è un grande giorno.

Nudo ha ribadito di essersi ritirato dalla televisione italiana, e di aver fatto questa scelta dopo 25 anni, ma è rimasto con tutti in buoni rapporti. Di conseguenza, invia messaggi a tanti personaggi che ancora oggi sono in contatto con lui. Per Nudo l’ictus è stato una svolta e gli ha fatto prendere quella decisione che non aveva mai avuto il coraggio di prendere.

Nudo sta vivendo una nuova vita

Il grave problema di salute per Walter Nudo è stato decisivo e lo ha reso consapevole di quanto siano importanti altre cose. Il suo desiderio ad oggi è solamente quello di aiutare gli altri. L’attore ha detto che voleva essere più utile alle persone e cercare di stare loro vicino. Il suo intento è quello di aiutare gli altri a trasformarsi e a migliorarsi.

Dare di più è importante e poiché siamo umani dobbiamo farlo, ognuno nel proprio ruolo. Madri, padri, uomini d’affari, tutti possono fare qualcosa per gli altri. E così farà anche lui.