Belen Rodriguez il messaggio è chiarissimo “Per non perderti…” (FOTO)

Belen pubblica una foto e scrive delle parole forti e chiare, un vero e proprio messaggio per Stefano De Martino che rivela la profonda crisi

La crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è reale e al momento non si parla d’altro. La conferma c’è stata e ovunque si parla della loro situazione e di come si evolverà. Proprio per questo qualsiasi cosa faccia uno dei due diventa di dominio pubblico e suscita curiosità. Le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Chi, che aveva lanciato il gossip poi confermato dalla Rodriguez.

Era stata infatti la showgirl argentina a rivelare la crisi di coppia in una diretta Instagram. La Rodriguez ha dunque voluto chiarire la loro situazione e mettere fine alle voci insistenti sulla loro relazione. Belen attualmente è a Milano insieme al figlio Santiago, e Stefano De Martino è a Napoli per girare “Made in Sud”. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez scrive un messaggio eloquente

Il ballerino e conduttore televisivo è stato riconfermato e quindi è sceso per girare le nuove puntate del programma. In questi giorni è stato detto di tutto e di più sulla loro storia e su come potrebbe finire. Tuttavia, solo gli altri hanno parlato della crisi, mentre i due non hanno mai detto nulla di concreto sui fatti reali.

Su Oggi è balzata una notizia che dava la colpa della separazione fra Belen e Stefano ad una discussione che avevano sentito anche i vicini. I due sono stati colti mentre urlavano nel palazzo di zona Moscova dove abitano. Il giornale aveva scritto che la coppia era stata prima troppo vicina con la quarantena forzata e poi lontana con la partenza di Stefano. Adesso spunta su Instagram un messaggio di Belen che è fin troppo chiaro.

La coppia ha interrotto le comunicazioni da tempo

Da quando De Martino è sceso a Napoli la coppia non si è più sentita. Belen nel video della scorsa volta in realtà non ha chiarito nulla, ma ha solo detto che per lei non erano giornate facili. La mamma di Santiago ha anche aggiunto che non voleva parlare di altro. La Rodriguez aveva pianto e aveva gli occhi lucidi mentre si riprendeva in bagno.

Belen ha anche confessato che non si aspettava un comportamento del genere. IN un messaggio postato per rispondere ad una fan Belen ha detto su Instagram che il motivo della crisi è sicuramente un altro. Invece, nell’ultimo messaggio scritto ha detto che per non perdersi bisogna lasciare la propria impronta.