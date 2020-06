Raffaella Fico irrompe sui social con uno scatto che fa alzare la temperatura (FOTO)

Lo scatto di Raffaella Fico in mini costume postato sui social manda in delirio i fan, le curve mozzafiato della bellissima napoletana non passano inosservate

Sta per arrivare l’estate e sono tante le vip desiderose di mostrare il loro fisico mozzafiato. Anche Raffaella Fico non ha resistito e quindi ha deciso di pubblicare uno scatto bollente sul suo profilo Instagram. Ultimamente l’ex fidanzata di Mario Balotelli è più attiva sui social e i fan ne sono felici perché così possono ammirarla.

Diventata nota al pubblico per la sua partecipazione al GF, e per essere stata fidanzata con Balo, la Fico è sempre bellissima. Con Balotelli ha anche avuto una figlia, che il calciatore ha riconosciuto, ma la Fico è diventata famosa anche per le sue apparizioni in TV. Infatti, è spesso ospite di programmi e questo la sta rendendo ancora più popolare. Seguitissima anche su Instagram, vanta ben 493mila follower.

Raffaella Fico bellissima nella foto in bikini in bianco e nero

I followers della Fico le mandano continuamente commenti e messaggi di ammirazione e anche tanti cuoricini. Anche su alcune foto recenti i fan hanno messo tanti apprezzamenti e hanno dimostrato di avere molta stima di Raffaella. L’ex concorrente del Grande Fratello ha postato uno scatto in cui indossa un bikini mozzafiato.

Lo scatto in bianco e nero mostra il suo corpo scolpito. La showgirl indossa un bikini leopardato che le sta d’incanto e anche se la foto è in bianco e nero è spettacolare. Raffaella ha superato a pieni voti la prova costume e il suo corpo stupendo non è passato inosservato. Le due curve incantevoli hanno sedotto i fan che si dichiarano stregati dalla sua bellezza.

La foto in bianco e nero è stata di grande effetto

La Fico ha ricevuto moltissimi complimenti per la foto e sono stati tantissimi a dirle che è uno spettacolo. I fan si sono superati nei giudizi e hanno mostrato di apprezzare la showgirl. Tuttavia, qualcuno le ha detto che si sottopone troppo spesso ai ritocchini e l’ha accusata di sembrare falsata.

Anche qualche settimana fa la Fico era stata presa di mira per questo fatto ed era stata a vittima di body shaming sul suo profilo di Instagram. La modella era stata contestata per aver ritoccato le labbra, che ai fan non sono piaciute. La Fico ha ribadito di non aver fatto alcun ritocco, ma gli hater hanno detto che la sua bocca appariva gonfia nello scatto in primo piano.