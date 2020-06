“Anche noi lo facciamo strano”: Bianca Guaccero, imbarazzo a Detto Fatto e rimprovero in diretta

Nuova gaffe della Guaccero a Detto Fatto

Dopo il fuori onda di un paio di settimane fa dove Bianca Guaccero ha commesso una clamorosa gaffe, appena a Detto Fatto la conduttrice fa una battuta i fraintendimenti e i doppi sensi sono di casa. Nella puntata in onda lunedì, ad esempio, la professionista pugliese è stata protagonista di un altro svarione e per questo motivo è stata ripresa da Jonathan Kashanian, giudicandolo troppo malizioso.

Durante la tradizionale SuperClassifica Jon, l’ex gieffino ha fatto vedere al pubblico di Rai Due alcuni scatti di vip quando erano bambini. Tra questi c’era pure Claudia Gerini. E Durante la presentazione l’opinionista ha detto: “È diventata famosa grazie al famoso tormentone ‘Lo famo strano’”. Il riferimento era al film Viaggi di nozze con Carlo Verdone. A quel punto la Guaccero ha replicato così: “Anche noi lo facciamo strano!”. Ma andiamo vedere nello specifico cosa è accaduto dopo.

Jonathan Kashanian riprende Bianca Guaccero

Frase che ha fatto sorridere Jonathan Kashanian, di conseguenza ha rincarato la dose chiedendo alla stessa Guaccero per quale ragione ha fatto tale battuta: “Ma anche noi cosa? Ma parla per te perché mi metti sempre in mezzo? Tu cosa fai strano?”.

Una Bianca super imbarazzata ha cercato di giustificarsi arrampicandosi sugli specchi: “Non ho detto questo, mi riferivo alla rubrica, anche noi lo facciamo strano in questo senso. Mi sto arrampicando sugli specchi, stavo seguendo un altro ragionamento ma siete troppo maliziosi”. In poche parole la padrona di casa di Detto Fatto ha commesso un altro svarione in diretta, poi rivolgendosi all’ex gieffino ha asserito che lei non vuole passare un’altra settimana come i giorni scorsi.

Simpatico siparietto tra Bianca e Jonathan

Durante la nota SuperClassifica Jon, l’ex concorrente del Grande Fratello ha lanciato una serie di frecciatine alla padrona di casa di Detto Fatto, Bianca Guaccero. L’opinionista, inoltre, ha fatto riferimento al clamoroso fuori onda di un paio di settimane fa quando è stato riportato da varie televisioni e siti, tra cui anche Striscia la Notizia.

“Ormai non possiamo più cantare neanche Passerà di Aleandro Baldi”, ha detto Kashanian mentre la professionista pugliese ha ribadito che quel brano l’ha già cantata a Valerio Staffelli quando le ha consegnato il tanto ambito tapiro d’oro.