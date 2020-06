Antonella Mosetti su Instagram in bikini, fans impazziti (Foto)

Antonella Mosetti, l’ex di Non è la Rai, non smette di far parlare di sé. Lo sta facendo, in questo ultimo periodo, per la sua bellezza e la sua forma a dir poco strepitosa. La donna ha postato su Instagram una foto che la ritrae in costume da bagno, per l’esattezza in bikini. Ciò che ne viene fuori è il ritratto di una donna per la quale il tempo sembra essersi fermato dato che sensualità e fascino sono invariati da anni.

La bella 45enne romana ha fatto, in questo modo, letteralmente impazzire i fans che non hanno mancato di sommergere la foto in questione di ottimi commenti. La vita di Antonella Mosetti, oggi, è dedicata al suo benessere e a quello della figlia Asia con cui ha partecipato, qualche anni fa, ad un’edizione del Grande Fratello VIP.

Fisico al top

Antonella Mosetti è da sempre molto attiva sui social dove ama condividere con i propri fans in momenti più svariati delle sue giornate. Dal momento che ci avviciniamo sempre di più alla stagione estiva, la bella Antonella ha deciso di postare una foto che la ritrae, sul divanetto di casa, in un bel bikini nero. “Un vero spettacolo per gli occhi” l’hanno definita diversi fans che sono rimasti letteralmente senza parole per la sensualità senza tempo della donna.

Antonella Mosetti è ina forma smagliante! D’altro canto, sappiamo bene quanto la donna tenga al suo fisico. È per questo che ama fare sport, le piace la palestra ed il mangiare sano. Ed i risultati, naturalmente, sono sotto gli occhi di tutti. I like alla foto non sono tardati ad arrivare e sono stati tantissimi. Tutti, comunque, sempre sullo stesso tono entusiasta con i complimenti più disparati alla bella opinionista romana.

Antonella Mosetti alla ricerca dell’amore

In base a quanto trapelato, Antonella Mosetti è, attualmente, felicemente single. Non è chiaro se la donna stia cercando o meno l’amore della sua vita dopo le storie finite male con Davide Lippo (il figlio di Marcello Lippi) e soprattutto con Aldo Montano. Proprio con quest’ultimo la Mosetti ha vissuto una storia d’amore davvero molto intensa finita, però, nel 2012.

Antonella Mosetti ha più volte dichiarato di aver trovato, da sola, la sua dimensione. Se, poi, dovesse arrivare l’amore, chissà! Nel frattempo, la donna continua ad essere molto presente sui social per i suoi fans che, a quanto pare, apprezzano parecchio la presenza costante della bella Mosetti.