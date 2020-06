Sammy Hassan, il finto “no” alla scelta di Giovanna Abate (Video)

Ieri è andata in onda la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Il prescelto, come era stato anticipato, è stato Sammy Hassan che, però, ha riservato uno scherzo davvero molto forte alla ragazza romana. Dopo il discorso in cui Giovanna gli comunicava di essere la scelta, infatti, ha usato un giro di parole molto forti e ha detto di “no”.

La reazione di Giovanna alle parole di Sammy Hassan è stata molto forte. Un misto tra lo sconcerto, l’incredulità e la rabbia. Perché di rabbia, diciamolo, la ragazza ne aveva tanta dato che era convinta di ricevere un “Sì”. Al termine della puntata, dopo interminabili minuti in cui certamente avrebbe voluto sprofondare, è arrivata la sorpresa. La vera risposta di Sammy.

Sammy Hassan, la storia con Giovanna

Sin dal primo momento in cui hanno iniziato a conoscersi, Sammy Hassan e Giovanna Abate hanno manifestato sempre un buon feeling. I due ragazzi si piacevano, si vedeva lontano un miglio che avrebbero voluto andare avanti e oltre. Tranne poi essere “bloccati” dalla pandemia del Coronavirus.

Tornati in collegamento via chat Sammy Hassan aveva confessato di non aver pensato molto a Giovanna facendo piombare la ragazza nello sconforto e facendola avvicinare anche ad altri corteggiatori, Davide Basolo (l’Alchimista) e Alessandro Graziani. Al cuore, però, non si comanda e, per questo, Giovanna ha scelto Sammy con il quale vuole provare una conoscenza al di là delle telecamere sperando che nasca una bellissima storia d’amore.

Il finto “no”

Sammy Hassan aveva organizzato tutto. Se Giovanna l’avesse scelto sarebbe partito lo scherzo del finto “no”. “Tiri fuori solo il peggio di me” ha detto il ragazzo per uscire poi dallo studio con l’aria molto seccata e senza nemmeno salutare la giovane. A quel punto sono partiti i punti interrogativi di Giovanna: perché Sammy le aveva risposto di no? Possibile che lei non avesse compreso niente e avesse preso il secondo no in appena 6 mesi?

A fine puntata, dopo i saluti di Tina che sospettava fosse uno scherzo, è andato in onda un video che terminava con le parole “Questa è la nostra magia, la mia risposta quindi è sì“. Sammy Hassan, quindi, è tornato in studio con un mazzo di rose per la sua Giovanna con cui ha ballato in centro studio sotto la classica cascata di petali baciandola con l’immancabile, ormai, mascherina e stringendola forte a sé. Uno scherzo riuscito! (Qui il video)