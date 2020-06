Maurizio Costanzo in lacrime svela il suo grande desiderio: “Spero di poterli rivedere…”

Maurizio Costanzo e la sua intervista a Io e Te di Pieluigi Diaco

Qualche giorno fa Maurizio Costanzo si è recato nello studio di Io e Te rilasciando una lunga intervista al collega Pierluigi Diaco. Il professionista romano ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni inedite, profonde e addirittura si è anche emozionato lui e il pubblico che lo seguiva in diretta su Rai Uno. Il giornalista ha parlato della sua lunga carriera costellata da grandi successi, ma anche di quando ha conosciuto Maria De Filippi.

Ricordiamo che i due il prossimo agosto festeggeranno le nozze d’argento per i 25 anni di matrimonio, più altri cinque di fidanzamento. Nonostante i due siano abbastanza riservati, ogni tanto i diretti interessati svelano qualche particolare e aneddoto della loro vita di coppia.

Le parole al miele per la moglie Maria De Filippi

Intervistato da Pierluigi Diaco a Io e Te, Maurizio Costanzo ha parlato a lungo della donna che gli ha cambiato la vita, ovviamente in meglio. Il giornalista romano ha sancito ancora una volta il suo rapporto saldo con Maria De Filippi e nel programma Rai ha detto: “Mi sono sposato quattro volte, se da 25 anni sto con lei un motivo c’è. Sono felice di aver conosciuto Maria”.

Affermazioni particolarmente dolci che hanno commosso non solo lo stesso Costanzo ma anche il pubblico che lo guardava da casa. Durante il confronto col collega, il padrone di casa de L’Intervista ha ripercorso anche quelle che sono le tappe di una lunga e prestigiosa carriera, partita da lontano e arrivata fino ai giorni nostri.

Il grande desiderio di Costanzo: riabbracciare i suoi genitori

Insieme a Pippo Baudo, Maurizio Costanzo è uno dei fondatori della televisione italiana e ancora oggi, nonostante i suoi 81 anni è un punto di riferimento per molti. Ricordiamo che è stato lui ha creare il talk show dove ha raccontato il nostro Paese intervistando numerosi ed importanti personaggi dello spettacolo, sport e politica. A Io e Te il presentatore Pierluigi Diaco gli ha chiesto qual’è il suo grande desiderio.

Il professionista capitolino ha risposto così: “Come tutti quelli non più giovanissimi, ho un legame con i miei genitori che non ci sono più. Spero di poterli rivedere altrove”. Parole molto commoventi quelle di Costanzo che vorrebbe rivedere e stringere a sé almeno per un istante coloro che lo hanno messo al mondo.