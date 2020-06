Flavio Insinna, grande tristezza a L’Eredità: “Non ce l’abbiamo fatta…”

Flavio Insinna consola la campionessa Valeria

Continua la programmazione de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno tornato con le puntata inedite dopo oltre de mesi di repliche. Una decisione, quella della Rai, dovuta l’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Nella puntata di lunedì 8 giugno 2020 purtroppo la campionessa non è riuscita a superare il gioco finale, La Ghigliottina, e di conseguenza niente montepremi da poter dare in beneficenza. Ricordiamo che inizialmente le cifre vinte venivano date alla Protezione Civile italiana mentre ora alla Caritas.

La parola da indovinare era ‘Volontario’, perfettamente in linea con l’annuncio che il conduttore ha dato nell’anteprima. Prima dei saluti finali, il padrone di casa ne ha approfittato per ringraziare il movimento del volontariato che in questo periodo di lockdown ha dato una grande mano d’aiuto. Alla campionessa Valeria, abbastanza triste per il mancato trionfo, il professionista capitolino l’ha consolata così: “Non ce l’abbiamo fatta, ma ci riproveremo”.

Le nuove regole a L’Eredità

Ultimamente nelle puntate del lunedì de L’Eredità c’è un cambio tra i concorrenti in gara. Ricordiamo che dopo oltre due mesi di appuntamenti in replica, con l’avvio della Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio nel preserale di Rai Uno è tornato il quiz tv di Flavio Insinna ma con delle grandi novità. A giocare sono alcuni campioni di questa e delle passate edizioni gareggiando solo per beneficenza.

A casa non portano nulla ma il bottino conquistato viene devoluto agli enti citati prima. Di conseguenza nel primo appuntamento settimanale i vecchi campioni hanno lasciato il posto a quelli nuovi. Ricordandolo alla campionessa Valeria, il conduttore capitolino ha detto: “E’ la prima sera di questa nuova tornata di voi campionesse e di campioni”.

L’annuncio di Flavio Insinna a L’Eredità

La nuova campionessa Valeria avrà modo di riprovarci nella puntata de L’Eredità in onda martedì 9 giugno 2020 sempre dalle 18:45 su Rai Uno. Al momento i concorrenti del game show condotto da Flavio Insinna gareggiano per donare il montepremi all’organizzazione internazionale Save the Children.

Annunciando la nuova campagna, nell’anteprima de programma con La Ghigliottina, il conduttore romano ha lanciato al numeroso pubblico da casa un messaggio molto importante: “Mi sono segnato un dato che forse vi lascerà un po’ così: in Italia un milione di bambini e di bambine si trovano in una condizione di povertà assoluta”.