Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi assente alla scelta di Sara: il ragazzo si sfoga sui social (FOTO)

Oggi andrà finalmente in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne in cui assisteremo anche alla scelta di Sara, dalla clip trapelata su Witty TV, però, l’assenza di Giuseppe Nastasi ha generato molto clamore. Il giovane, infatti, non sarà presente durante la puntata conclusiva del programma e sui social ha lanciato una frecciatina.

Nel corso delle precedenti puntate del talk show, prima che scoppiasse il lockdown, il corteggiatore era tra i potenziali “vincitori”. Dopo il blocco totale del percorso della Shaimi, però, pare che il protagonista si sia dedicato ad altro, perdendo completamente di vista la tronista.

Lo sfogo di Giuseppe Nastasi su Insatgram

Dalla clip inerente la scelta di Sara è apparso chiaramente che Giuseppe Nastasi non sarà presente a Uomini e Donne. Questa notizia ha generato molti dubbi e perplessità nei telespettatori. Cosa sarà successo tra i due per perdersi così tanto di vista al punto da non partecipare neppure al momento finale? Ebbene, di risposte ce ne sono davvero poche, tuttavia, sembra che tra i due sia accaduto qualcosa di grave.

In seguito alla messa in onda del filmato inerente le anticipazioni della puntata odierna, infatti, l’ex corteggiatore ha pubblicato un contenuto su Insatgram alquanto particolare. Il giovane ha mostrato l’immagine relativa ad uno sfondo nero sul quale sopra è posta un’emoticon. Si tratta della faccina che si sbellica dalle risate con tanto di lacrime agli occhi. (Continua dopo la foto)

La scelta di Sara a Uomini e Donne

Considerando in perfetto tempismo con il quale Giuseppe Nastasi ha pubblicato questo contenuto, è altamente probabile che ci sia un collegamento con Uomini e Donne. Probabilmente il protagonista non ha molto apprezzato le dichiarazioni di Sara a pochi passi dalla scelta. La ragazza, infatti, nella clip in questione, ha ammesso di essere comunque convinta di scegliere, anche se il suo trono si è praticamente interrotto per un paio di mesi.

Sara ha detto che per tutto questo tempo ha pensato ad uno dei suoi corteggiatori, per tale ragione è sicura di chiedergli di approfondire la loro conoscenza al di fuori. Stando agli spoiler, pare che il fortunato sia Sonny Di Meo. Giuseppe, dal canto suo, sembra non vedere molta sincerità in questa decisione.e non ha esitato a mostrare il suo divertimento a tutti i fan. Sonny, di contro, pare abbia preso molto bene la scelta al punto da rispondere con un grande si.