Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi ci riprova: le ultime dichiarazioni dell’ex tronista

Dopo averci provato l’anno scorso, l’ex tronista è deciso a entrare nel programma anche per la quinta edizione. Ecco le sue ultime dichiarazioni

Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi si candida di nuovo

Come sapete bene, in ogni edizione del Grande Fratello Vip la produzione ha “pescato” qualcuno da Uomini e Donne. Nella prima edizione c’era Andrea Damante, nella seconda Giulia De Lellis e Luca Onestini, nella terza Francesco Monte. Nella quarta, che si è conclusa ad aprile condotta da Alfonso Signorini, abbiamo trovato Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.

Ma l’anno scorso c’era un ex tronista che voleva tanto partecipare al reality ed era Lorenzo Riccardi. Lui ha prima corteggiato Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella (in questo caso arrivando anche alla fine), poi è diventato tronista e ha scelto Claudia Dionigi con la quale adesso convive. Lorenzo si era candidato ed aveva sostenuto anche il provino, ma la produzione ha fatto altre scelte.

Al settimanale Mio, l’ex tronista ha ricordato di aver fatto il provino con entusiasmo ma di non essere stato scelto, se quest’anno le cose andranno diversamente vedrà che cosa fare. Di sicuro è ancora convinto di poter dare tanto al programma e di “attaccare le persone al televisore”.

Lorenzo e Claudia: un anno e mezzo d’amore

Chi ha seguito Lorenzo a Uomini e Donne sa che quando dice che è adatto al Grande Fratello Vip e che terrà attaccate le persone al televisore non si sbaglia più di tanto. La sua simpatia, la sua esuberanza hanno colpito anche Maria De Filippi che con Lorenzo a Uomini e Donne si è divertita tanto. Lorenzo è stato un tronista un po’ atipico, sempre pronto allo scherzo, a prove e provocazioni.

Tuttavia, alla fine del suo percorso come tronista Lorenzo si è davvero innamorato di Claudia e dopo appena due settimane hanno deciso di andare a convivere a Latina. Tra loro sta andando tutto bene dopo un anno e mezzo. Ovviamente non mancano le discussioni, dormono addirittura in due posti diversi perché non riescono ad accettare le abitudini dell’altro, ma hanno progetti importanti insieme.

Claudia non ha nascosto una certa preoccupazione per l’eventuale partecipazione di Lorenzo al reality, ma sostiene questa sua scelta ed è pronto a seguirlo anche in questa avventura. Quest’anno Lorenzo riuscirà a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip? Voi lo vedreste bene nel cast o preferireste altre persone?