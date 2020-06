Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso sommersi dalle critiche dopo la scelta di Giovanna, la replica

Giulio e Giulia hanno replicato a critiche e insulti dopo aver mostrato sui social che hanno seguito la scelta di Giovanna, ex corteggiatrice di Giulio

Uomini e Donne: Giulio e Giulia hanno seguito la scelta di Giovanna

Giovanna Abate prima di diventare una tronista di Uomini e Donne era una corteggiatrice di Giulio Raselli. Lui l’aveva portata fino alla fine ed era molto preso da lei, ma poi si è innamorato di Giulia D’Urso. Adesso la coppia convive da 5 mesi a Valenza ed è felice insieme.

Tuttavia, entrambi hanno continuato a seguire il percorso di Giovanna. Maria De Filippi, colpita dal suo carattere, le ha subito chiesto di diventare tronista e nel suo percorso ha conosciuto Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Nel nuovo format, a causa del Coronavirus, ha anche conosciuto tramite chat l’Alchimista, ovvero Davide Basolo.

Alla fine Giovanna ha fatto la sua scelta ed è andata in onda ieri, lunedì 8 giugno. Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno mostrato sui social di essere davanti alla tv a seguire la puntata e questo ha scatenato negli utenti social una serie di critiche e insulti alla coppia.

Giulio e Giulia insultati: la replica della coppia

Molti utenti non hanno accettato il fatto che Giulio guardasse il percorso della sua ex corteggiatrice, così come ha fatto anche Giulia. Sia in risposta alle Instagram Stories che in direct sono, quindi, arrivati tanti messaggi di critiche e offese, molti dalle fan di Giovanna.

La prima a replicare è stata Giulia. In un video ha spiegato che le stavano arrivando tanti insulti e che lo trovava davvero fuori luogo. Lei sta vivendo la sua storia con il suo fidanzato da cinque mesi ed è felice. Non è una persona che porta rancore o che augura il male agli altri, Giovanna non le stava simpatica perché corteggiava il ragazzo che le piaceva ma poi è tutto finito. Che male c’è ad averla seguita e ad essere stata contenta per lei per la scelta andata a buon fine?

Lo stesso ha fatto Giulio. L’ex tronista detto trova ridicole le offese e le critiche o chi gli ha scritto che la scelta di Giovanna è stata più bella della sua. Lui l’ha seguita, è stato molto contento di vederla agire con il cuore, così come ha fatto anche lui, ed è contento che la scelta sia ricaduta su Sammy perché secondo lui staranno bene insieme. Quindi, Giovanna e Sammy sono felici, loro due sono felici, perché le persone perdono tempo ad insultare?