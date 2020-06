Temptation Island Vip: nota attrice ed ex gieffina ha rifiutato di partecipare

Un’ex gieffina con una tormentata storia d’amore ha rifiutato la proposta di partecipare al docu-reality di Maria De Filippi. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Temptation Island Vip: ex gieffina dice no a Maria De Filippi

Temptation Island è ormai un format di successo. Il programma prodotto dalla casa di produzione di Maria De Filippi è condotto da sette anni da Filippo Bisciglia. Alcune coppie di fidanzati si separano per 21 giorni e vivono in villaggi circondati da tentatori e tentatrici. Al falò di confronto finale dovranno poi decidere se continuare la loro storia d’amore o prendere strade separate e, chissà, uscire anche con un tentatore o tentatrice conosciuti nel programma.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus, in estate tornerà sia Temptation Island sia Temptation Island Vip con la sua terza edizione. Ovviamente, nell’edizione vip ci sono coppie note al pubblico. Se da qualche giorno pare sicura la partecipazione di Antonella Elia con Pietro Delle Piane, un’ex gieffina ha deciso di rifiutare la proposta.

Stiamo parlando di Jane Alexander. L’attrice ha partecipato al Grande Fratello Vip nella terza edizione e in quell’occasione ha lasciato Gianmarco Amicarelli per iniziare una storia con Elia Fongaro. Al di fuori del reality, però, il tutto è naufragato in breve tempo e Jane e Gianmarco sono tornati insieme. Ma ecco qui di seguito le ultime dichiarazioni dell’attrice. (Continua dopo la foto)

Jane Alexander: no a Temptation Island Vip, sì a Pechino Express

Jane Alexander ha rilasciato un’intervista a DiLei in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’attrice ha ammesso senza problemi che il motivo principale per cui ha partecipato sono stati i soldi, poi una volta nel programma il percorso è stato incredibile. Non si pente di nulla, ma forse è stata un po’ stupida a non aver capito certe cose. Inoltre, con senno di poi gestirebbe la situazione in modo diverso perché non si è resa conto del frullatore mediatico che avrebbe poi affrontato fuori.

Jane ha anche ammesso di aver rifiutato la proposta di partecipare a Temptation Island Vip con il fidanzato e ha detto che rifiuterebbe anche L’Isola dei Famosi probabilmente. Sa che è un’esperienza bellissima, ma se c’è un reality che farebbe subito è solo Pechino Express.

Per lei sarebbe un viaggio bellissimo e sia Gianmarco Amicarelli che il figlio Damiano la vorrebbero accompagnare nel programma. Nel frattempo, Jane ha ancora un sogno nel cassetto, ovvero quello di scrivere un libro. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?