Day Dreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 11 giugno 2020: Sanem non vuole sposarsi

La nuova soap opera turca di Canale 5

Ha preso il via oggi pomeriggio, mercoledì 10 giugno 2020 la nuova soap opera turca di Canale 5. Dopo il grande successo dello scorso anno con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman è tornato con DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il titolo originale della serie è Erkenci Kus, che tradotto in lingua italiana vuol dire Uccello del mattino.

Un titolo che nel nostro Paese poteva essere fuorviante e ricco di doppi sensi. Per tale ragione Mediaset ne ha messo uno a piacere. Ma cosa accadrà nella seconda puntata prevista per domani, giovedì 11 giugno al posto del dating show Uomini e Donne? Per scoprirlo basta leggere l’intero articolo dove sono contenute le anticipazioni.

Spoiler secondo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nel secondo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 11 giugno 2020 alle 14. 45 su Canale 5, le anticipazioni svelano che fi sarà un party aziendale. Infatti la società festeggerà i 40 anni di attività. Ma all’evento si presenterà inaspettatamente anche un ospite sgradito che metterà in cattiva luce il signor Aziz, padre di Can ed Emre. Ma non è finita qui, infatti Metit, legale dell’uomo, dirà ai due figli di lui il vero motivo della crociera del genitore.

Intanto la famiglia di Sanem andrà avanti col suo piano e per tale ragione non annullerà la festa di fidanzamento con la famiglia di Muzaffer. Dopo tale decisione, il malessere della giovane continuerà a tormentarla. Ma c’è un solo modo per Sanem non convolare a nozze con lei: dimostrare di essere in grado di trovare una buona mansione ed essere anche capace di mantenerla. Tuttavia non sarà così scontato che l’uomo ci riesca. Cosa accadrà dopo? Per saperlo bisogna attendere i prossimi spoiler.

Curiosità su DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nella soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno, il protagonista Can Yaman interpreta il ruolo di Can Divit. Quest’ultimo è un fotografo abbastanza ribelle che si troverà a dirigere col fratello l’azienda di comunicazione che appartiene alla famiglia.

Mentre la protagonista femminile della serie è Sanem, impersonata da Demet Ozdemir, una giovane che sogna ad occhi aperti e che ancora non ha concluso nulla nella vita. Come svelano gli spoiler, l’incontro tra Sanem e Can scatenerà immediatamente delle scintille. Naturalmente non mancheranno i nemici, ma anche dei momenti scherzosi e colpi di scena.