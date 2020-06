Ellynora Amici 18 lacrime su Instagram “Scusate…” (VIDEO)

Ellynora commozione sui social per la morte del fidanzato

Ellynora non tutti la ricorderanno, ma questa ragazza ha partecipato ai casting di Amici del 2018. In questi giorni è tornata sui social facendo parlare di sé in modo diverso e non soltanto per la sua musica, almeno non totalmente.

La cantante usa i social, condivide tutto con i follower, ma proprio in questi giorni è successo qualcosa di davvero molto strano. Sono scomparse tutte le sue foto. È rimasto soltanto un video in cui la ragazza appare in lacrime. Tutti si sono chiesti cosa fosse successo, si è pensato davvero il peggio, i follower hanno fatto domande, alcuni hanno ipotizzato fosse successo chissà cosa.

Insomma è scattato l’allarme fin quando Ellynora non ha chiesto scusa. Ciò che però non torna è che ha aggiunto una parola “morirò” o qualcosa di simile. I fan non hanno capito bene cosa volesse dire. Così si sono aggiunte delle altre domande che hanno avuto risposta soltanto dalla madre. La ragazza sta male dopo aver visto un video che ha scavato nel suo passato e le ha riaperto delle ferite facendole ricordare qualcosa di molto brutto che ha attraversato qualche anno fa.

Ellynora, un attimo di angoscia la scossa parecchio

Ellynora ha preferito non parlare, molto probabilmente perché si sarebbe mostrata ancora più emozionata e scossa del video precedente. La madre è intervenuta spiegando che è stato un attimo di scoramento, un video ed una canzone hanno scavato dentro di lei.

Alla base ci sono emozioni e sentimenti che provava nei confronti del suo ex deceduto. Così in molte hanno cercato di farle coraggio, di darle la forza che a chiunque sarebbe mancata in un momento tanto brutto come questo.

Il dubbio assale la rete, pura finzione o realtà?

Nessuno vuole mettere in dubbio il fatto che la cantante abbia tanto sofferto in passato per un avvenimento triste e tragico che avrebbe scosso un po’ chiunque. Ciò che però crea dei dubbi è la veridicità di un momento postato sui social senza un reale motivo. Con questo si vuole dire che molto probabilmente la cantante soffre ancora oggi al pensiero di quanto ha vissuto e di quanto accaduto al suo ex fidanzato del quale era davvero innamorata, ma perché postarlo?

Tra l’altro prima di postarlo ha eliminato tutte le foto per far sì che fosse evidente e per poi chiedere scusa, come se non avesse potuto immaginare un attimo prima che l’azione avrebbe sconvolto il web e la sua vita sarebbe stata messa al centro del gossip. Così si può ipotizzare lo abbia fatto proprio per far parlare di sé e ritornare al centro dell’attenzione dato che tutti hanno dimenticato la sua esistenza.