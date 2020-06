Uomini e Donne, Giulio Raselli su Giovanna: ”Con Sammy starà benissmo”

Giovanna Abate, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, lunedì 8 giugno 2020, ha rinunciato a Davide Basolo per scegliere Sammy Hassan, che ha risposto di sì. I due si sono abbracciati e baciati, felici di iniziare un nuovo percorso insieme. Tanti i commenti arrivati sui social per la coppia, non tutti positivi.

A commentare la scelta di Giovanna Abate di Uomini e Donne sono stati anche Giulio Raselli e Giulia D’Urso, che hanno seguito il percorso della tronista. Giulia si è difesa di recente dalle pesanti accuse arrivate sui suoi social, da parte di chi la giudicava ”sfigata” per il fatto di interessarsi al percorso della Abate nel programma.

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia al centro della polemica

Non si placano le polemiche su Giulio e Giulia che, nonostante siano usciti da Uomini e Donne felici ed innamorati, ricevono parecchie critiche sui social. In particolare, la fidanzata del Raselli è dovuta intervenire sul suo profilo Instagram per rispondere ai diversi insulti da parte di alcuni hater, convinti che il fatto di seguire il percorso di Giovanna nascondesse una velata gelosia nei confronti di Giulio. La ragazza ha le idee chiare: ”Ma scusate, ma che problemi avete? Ma fatevi una camomilla e rilassatevi”, precisando di non aver mai fatto mistero di aver seguito la Abate in Tv nel corso di questi mesi.

Giulia ha quindi aggiunto di essere molto felice con Giulio e di non capire tutto questo accanimento nei loro confronti. Nonostante Giovanna non le stia particolarmente simpatica, è stato interessante seguirla nei mesi precedenti la scelta, così come ha fatto Giulio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è poi soffermata sullo scherzo di Sammy – che ha fatto credere a Giovanna di non essere disposto ad uscire con lei dalla trasmissione – confessando che lei, al posto della tronista, l’avrebbe presa piuttosto male.

La replica di Giulio

Non è mancato il commento di Giulio Raselli sulla scelta di Giovanna a Uomini e Donne. L’ex tronista non si capacita di alcuni commenti ricevuti, secondo cui la scelta della Abate sarebbe stata più bella e sincera della sua. Parole opinabili, dice il Raselli, davvero infastidito dalle continue critiche.

Giulio Raselli ha precisato di essere contento per Giovanna, convinto che con Sammy sarà felice: ”Sono state due scelte di cuore e sono felice che si sia presa un sì”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne, che spera di aver messo un punto sulla spinosa questione.