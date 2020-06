Barbara D’Urso dietro le quinte tanta paura, la colpa è solo della conduttrice “Ma sei scema?”

Barbara D’Urso lo scherzo dietro le quinte con lo staff: puro divertimento

Barbara D’Urso durante la diretta di qualunque suo programma si diverte proprio come una bambina, ma lo fa anche dietro le quinte. Così dopo essersi resa protagonista di uno scherzo insieme al suo staff, lo ha postato sui social per mostrarlo e condividerlo con i follower.

Nel video si vede benissimo che lei ed i tecnici e tutti coloro che fanno parte del team in studio e dietro le quinte hanno un bellissimo rapporto. Il rapporto speciale con tecnici ed assistenti fa venire l’invidia a tutti coloro che collaborano con altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma non hanno lo stesso tipo di complicità.

Ad esempio la conduttrice mostra in diversi momenti Il loro lavoro, li presenta durante i video, cerca di spiegare quanto lavorano i veri professionisti. Insomma dà ad ognuno di loro i meriti giusti. Tra una cosa e l’altra Barbarella non si annoia mai. Prima dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha lasciato tutti senza parole. Nel video si vede una delle sue collaboratrici intenta a cercarla in giro per i corridoi di Cologno Monzese.

La conduttrice non risponde fin quando poi non esce fuori da dietro un carrello pieno zeppo di vestiti. Nel frattempo urla e spaventa la collaboratrice. La donna ride e le promette vendetta mentre Barbara scappa via tutta scomposta, come in realtà non siamo abituati a vederla.

Barbara D’Urso ama il suo team di lavoro e l’affiatamento creatosi negli anni

Barbara D’Urso continua ad arricchire il palinsesto Mediaset con i suoi programmi, uno più interessante dell’altro. I telespettatori non aspettano altro che la messa in onda di ogni programma, proprio perché si divertono, amano la spontaneità di tutto ciò che fa, amano vedere come gioca e scherza con i tecnici in puntata, tra un errore e l’altro, anche quando ci sono di mezzo errori non di poco conto.

Insomma Barbarella non è affatto severa, anzi è ironica in tutte le situazioni. Ecco perché risulta essere una delle conduttrici più indicate ed adatte al mondo televisivo. tutte le trasmissioni che le vengono affidate registrano boom, questo non è sicuramente un caso.

I suoi programmi saranno stoppati o no?

Ultimamente si è sentito parlare di un taglio netto a qualche suo programma. Non sembra essere vero in quanto addirittura si è sentito parlare di ben quattro conduzioni. Barbara dovrebbe essere a capo del Grande Fratello Vip, di Domenica Live, di Pomeriggio 5 ed infine di live non è la D’Urso, tutto a partire da settembre. A proposito di ciò, Barbara non ha detto nulla, ha lasciato un po’ di dubbi nell’aria.