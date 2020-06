Grande spavento a Mediaset, Barbara D’Urso la combina grossa: scherzo dietro le quinte [FOTO]

Barbara D’Urso la combina grossa: ecco cosa è successo

Barbara D’Urso si appresta a concludere la stagione televisiva a Mediaset. Infatti, dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, domenica sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Ovviamente entrambi i programmi e Domenica Live Torneranno a settembre.

Ma nelle ultime ore Lady Cologno si è resa protagonista di uno scherzo, spaventando a morte la “vittima” a cui era destinato. Infatti quest’ultima subito dopo si è messa a correre lungo il corridoio degli studi di Cologno Monzese. Ma cosa è successo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e le foto di quanto accaduto.

Paura tra i corridoi Mediaset: Carmelita organizza una burla

Grande paura tra i corridoi degli studi televisivi di Cologno Monzese dove ha la sede Mediaset. La stakanovista Barbara D’Urso si è resa protagonista di uno scherzo, riuscito alla perfezione, che subito dopo ha condiviso coi suoi follower pubblicando una clip su Instagram, dove è seguita da quasi tre milioni di persone.

Sembra proprio che Carmelita ha un rapporto particolare e speciale con tutto tutta la sua squadra di lavoro. Chi la conosce sa perfettamente che la conduttrice napoletana è ben disposta verso i tecnici e assistenti di studio che collaborano per realizzare le sue trasmissioni televisive. Nei filmati che spesso posta su IG, la diretta interessata presenta ai seguaci lo staff.

Lo scherzo di Barbara D’Urso ad una sua collaboratrice: le foto

Dietro le quinte Barbara D’Urso non si annoia per niente, anzi ne combina di tutti i colori. Ad esempio, nell’ultimo appuntamento stagionale di Pomeriggio Cinque, Lady Cologno ha fatto uno scherzo che ha spiazzato tutti. In poche parole una delle sue collaboratrici del backstage cercava la conduttrice napoletana nei corridoi di Cologno Monzese. La donna la cercava disperatamente chiamandola.

Ma di Carmelita nessuna traccia fino a quando la diretta interessata è uscita da dietro un carrello colmo di abiti urlando e spaventando tantissimo la collaboratrice. Ovviamente quest’ultima non è riuscita a trattenere una risata, promette a Barbarella che prima o poi si vendicherà. A quel punto la professionista partenopea si è allontanata scappando in modo scomposto nel corridoio Mediaset. Ecco le foto che sono diventate virali sui vari social network: