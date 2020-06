Michela Quattrociocche dopo il matrimonio finito un nuovo amore

Michela Quattrociocche, il suo nuovo compagno è un mistero, ma potrebbe trattarsi di un imprenditore

Michela Quattrociocche potrebbe essersi nuovamente innamorata, dopo la fine della storia con Alberto Aquilani. Il suo nuovo compagno però sembrerebbe essere un vero e proprio mistero dato che la donna non ha voluto svelare alcun informazione su di lui. Cosa vuole nascondere la Quattrociocche?

L’indiscrezione circa la sua nuova relazione è stata resa pubblica dal settimanale Chi. Sempre secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un imprenditore romano tanto in gamba da essere riuscito in tempi rapidissimi a far battere il cuore a Michela.

Michela Quattrociocche la separazione annunciata appena un mese fa e adesso la notizia del flirt

Michela Quattrociocche un mese fa aveva annunciato la separazione da Alberto Aquilani aggiungendo inoltre una richiesta più che corretta. Ha chiesto ai suoi follower di mantenere il rispetto e di non essere troppo invadenti. I due hanno scelto di comune accordo di dire la verità circa la relazione, quindi di annunciare la separazione, ma allo stesso tempo hanno deciso di non svelare i motivi che li hanno condotti a questo finale. Di conseguenza hanno sottolineato l’inutilità di continue domande su cosa sia successo, perché non riveleranno nulla di personale nel rispetto delle loro figlie e della loro stessa storia. Si sono amati nel bene o nel male rimarranno comunque due persone legate da qualcosa di molto grande.

L’attrice divenuta una star grazie al film di Federico Moccia Scusa ma ti chiamo amore ha scritto su Instagram che in un momento tanto difficile, dopo la quarantena per il coronavirus, sono stati costretti ad annunciare la fine della loro relazione anche se avrebbero preferito mantenere il silenzio.

Loro avrebbero tenuto tutto per sé. Ma chi li conosce, coloro che li seguono, li sentono, li vedono giornalmente, quindi amici e parenti e non soltanto chiedono spesso di loro. Quindi avrebbero dovuto parlare prima o poi ed ecco che hanno deciso di farlo pubblicamente attraverso Instagram.

La decisione presa di comune accordo, tra loro tanto affetto, nessun odio o rancore

Attraverso il messaggio su Instagram l’ex coppia ha voluto tranquillizzare i follower dicendo che tra loro non c’è odio o rancore, si vogliono bene e vogliono mantenere attivo e vivo l’affetto.

Il tutto nel rispetto dei figli che hanno bisogno di avere due genitori uniti anche se allo stesso tempo legalmente separati. Da parte loro ogni decisione è stata presa pensando più che altro alla felicità delle bimbe che sicuramente avrebbero sofferto un rapporto difficile tra genitori che non si amano più.