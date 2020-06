Guendalina Tavassi barricata in casa dal marito, lei : la colpa è solo vostra! (FOTO)

Guendalina Tavassi barricata in casa dal marito

Dopo le varie lamentele da parte dei vicini e di tantissimi haters, Guendalina Tavassi si è ritrovata barricata in casa. Il marito Umberto, molto probabilmente leggendo i commenti negativi che ha ricevuto l’influencer e i vari insulti, ha deciso di procere con delle barriere circondando la propria abitazione.

Il tutto per evitare che possa mettersi sdraiata al sole mostrando a tutti le sue grazie. Infatti, nella giornata di ieri, l’imprenditore napoletano ha chiamato un fabbro per allestire il terrazzo con un cancello alto più di un metro. Oltre che in cucina, Umberto ha provveduto anche fuori la camera da letto e in bagno.

L’influencer da la colpa ai fan

Guendalina Tavassi ha commentato il tutto e in modo negativo, sul suo profilo Instagram accusando alcuni fan. “Umberto mi ha barricata in casa per colpa vostra!”, ha dichiarato l’influencer. Si perchè nei mesi precedenti in tanti l’avevano criticata per le sue pose osè e per i suoi costumini un tantino provocanti che indossava fuori.

Spesso l’ex gieffina, soprattutto durante la quarantena, tra lavoro e i figli, approfittava delle belle giornate per un pò di tintarella che però hanno fatto storcere il naso a qualcuno. (Continua dopo la foto)

Guenda nel mirino degli haters

Se da un lato Guendalina Tavassi ha molto ammiratori, dall’altra parte non mancano di certo le critiche. Spesso la donna viene insultata per i suoi modi di fare, e sopratutto per la sua voglia di apparire. Alcuni addirittura la considerano una cattiva madre, tanto da pensare che l’influencer possa mettere in secondo piano i suoi figli.

Grazie alla sua perfetta forma fisica e alla sua grande simpatia, Guendalina Tavassi è riuscita a crearsi un lavoro sui social che le da tante soddisfazioni. Oltre a pubblicizzare prodotti, la giovane da anche ottimi consigli su come mantenere la linea.

Dopo aver postato lo scatto della ‘recinzione’, la giovane ha ricevuto un nuovo attacco, finendo ancora nel mirino degli haters. Questa volta sotto accusa le sue labbra. Un utente le ha scritto: “Talmente che te le sei gonfiate non riesci nemmeno a parlare”