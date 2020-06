Davide Basolo manda un inaspettato messaggio a Giovanna dopo la scelta: “Mi manchi troppo” (FOTO)

Ieri, lunedì 8 giugno, è andata in onda la scelta di Uomini e Donne dell’Abate e l’Alchimista non ha preso affatto bene l’essere stato rifiutato. Contrariamente a quanto spesso accade, però, Davide Basolo ha deciso di palesare i suoi sentimenti pubblicando un dolce messaggio per Giovanna.

Il giovane non ha avuto affatto paura di sembrare ridicolo agli occhi dei telespettatori ed ha pubblicato delle Instagram Stories davvero molto toccanti. Stando a quanto emerso, dunque, sembra proprio che il ragazzo si sia legato moltissimo all’ex tronista.

Il messaggio di Davide Basolo per Giovanna

Anche se il percorso dell’Alchimista è durato davvero poco a Uomini e Donne, il protagonista sembra essersi molto affezionato all’Abate. Già in occasione della scelta, Davide Basolo si è mostrato profondamente dispiaciuto, ma dopo la puntata ha deciso di scrivere anche un messaggio per Giovanna. Il ragazzo ha parlato a lungo con la redazione del programma dicendo di esserci rimasto malissimo e di aver creduto fino in fondo ai suoi sentimenti.

Inoltre, se potesse tornare indietro, rifarebbe esattamente tutto, in quanto non ha rimorsi di nessun genere. Come se non bastasse, però, il protagonista ha palesato anche sui social il suo stato d’animo. Nello specifico, ha pubblicato delle IG Stories contenenti una canzone di Tiziano Ferro, dove in evidenza ci sono delle frasi molto significative. Si tratta delle strofe in cui il cantante fa presente di sentire una profonda mancanza della persona amata. (Continua dopo la foto)

L’altra frecciatina dell’Alchimista

Stando a quanto trapelato da questo messaggio, dunque, pare che Davide Basolo non sia in grado di dimenticare Giovanna con così tanta semplicità. Dovrà trascorrere ancora un po’ di tempo prima di riuscire a liberarsi di questo pensiero. Dopo questa dedica, però, l’ex corteggiatore misterioso ha pubblicato anche un altro contenuto in cui ha detto di avere una testa di ca**o, ma anche una ca**o di testa.

Al momento non è chiaro se questa sia una frecciatina rivolta magari al suo rivale Sammy Hassan, ma una cosa è certa, il giovane non ha preso affatto bene tutta questa situazione. Nel frattempo, invece, Sammy e Giovanna hanno pubblicato la loro prima foto di coppia e le cose sembrano andare alla grande. Ad ogni modo, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di avere conferma che la coppia sia perfettamente collaudata.