Alfonso Signorini, intervista: ‘Per il GF Vip più di 40 vip ai colloqui, ci sono insospettabili che…

Il conduttore della quinta edizione del reality ha svelato qualche dettaglio sulla ricerca del cast. Ecco la sua recente intervista

Grande Fratello Vip: in autunno arriva la quinta edizione

Ha sorpreso un po’ tutti la notizia di un ritorno imminente del Grande Fratello Vip. In fondo la quarta edizione, affidata ad Alfonso Signorini, è stata piena di inconvenienti e di diffocltà e si è conclusa a inizio aprile. Tuttavia, Mediaset ha deciso di confermare immediatamente la quinta edizione che arriverà in autunno, settembre o ottobre.

Questo significa che Alfonso Signorini e la squadra di autori della produzione hanno a disposizione questi mesi estivi per formare il nuovo cast. Inaspettatamente la corsa a partecipare al reality si è fatta molto sfrenata da parte dei vip.

Lo stesso Alfonso ha dichiarato che già due vip famosissimi hanno accettato di partecipare ma che non rivelerà, almeno per un bel po’ di tempo, chi sono. Per il resto le cose ai colloqui si sono fatte molto interessanti. Ecco qui di seguito nell’articolo le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini: ‘Più di 40 vip ai colloqui, ci sono insospettabili che…

Il conduttore ha rivelato, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, che con gli autori ha fatto colloqui con circa 40 vip. Infatti, con l’emergenza Coronavirus in cui non hanno potuto girare serie e film e non hanno potuto permettere i concerti, molti attori e cantanti si sono candidati per partecipare al reality.

Non solo, ma “molti insospettabili” lo hanno contattato dicendo di aver guardato la quarta edizione, di essersi affezionati al programma e di fidarsi della sua conduzione. Quindi, hanno chiesto di avere un’opportunità. Poi, tra un paio di settimane inizieranno gli incontri con i più giovani, quelli che a volte non possono essere definiti vip o per l’età o per la cerchia ristretta di persone che li seguono.

In ogni caso, al contrario di ciò che ci si aspettava tra difficoltà, pregiudizi e Coronavirus, tutto fa pensare che ci sarà una quinta edizione del Grande Fratello Vip davvero entusiasmante. Signorini ha cambiato l’impronta non solo del reality, ma anche del suo giornale, il settimanale Chi. In linea con il New York Times e con i tempi, sempre più social, ci saranno podcast e nuove rubriche. Che cosa ne pensate del percorso di Alfonso e di queste novità?