Lorenzo Riccardi a ruota libera: il commento ai video scandalo di Mario Serpa e Giulia Cavaglia e la pungente opinione su Nicola Vivarelli

L’ex tronista si è lasciato andare ad una serie di commenti sugli ultimi avvenimenti che hanno creato scalpore sui social e in tv

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi a ruota libera

Lorenzo Riccardi è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Uomini e Donne in tutti i ruoli possibili. Prima ha corteggiato Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, poi è diventato tronista e, infine, anche opinionista per qualche settimana prima della chiusura per Coronavirus.

L’ex tronista ha colpito Maria De Filippi e la produzione per il suo carattere stravagante, sempre sopra le righe con i comportamenti e con le parole. Tuttavia, nel suo percorso da tronista è riuscito anche ad essere serio ed innamorarsi di Claudia Dionigi con la quale ha una relazione da un anno e mezzo e convive a Latina.

In una recente intervista al settimanale Mio Lorenzo ha commentato le ultime vicende che hanno creato molto scalpore sui social e in televisione. Ha parlato di Mario Serpa, di Giulia Cavaglia e anche di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni.

Il commento ai video scandalo di Mario Serpa e Giulia Cavaglia

Qualche settimana fa Mario Serpa e Giulia Cavaglia sono finiti nel grande polverone dei social per due video che hanno creato scalpore. Il primo, ex corteggiatore ed ex opinionista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video mentre si passava la mano nelle parti intime. La seconda, ex corteggiatrice proprio di Lorenzo, è finita nel web mentre faceva pipì in giardino.

Lorenzo ha voluto commentare in modo ironico queste vicende. Su Mario ha detto di non aver visto il video ma che forse il protagonista “era in astinenza visto il lockdown”. Su Giulia, invece, ha riso sperando che la sua ex corteggiatrice nel video stesse facendo solo la pipì. Ad ogni modo, Lorenzo ha poi detto che secondo lui certe cose sui social sono da evitare.

Il pungente commento su Nicola Vivarelli

L’ex tronista ha continuato, in un certo senso, il suo ruolo da opinionista e non si è sottratto nemmeno nel commentare la storia che più sta facendo discutere, ovvero quella tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (45 anni di differenza). Lorenzo è stato molto duro nei confronti di Nicola e ha detto che spera per lui che sia andato da Gemma solamente perché c’era il distanziamento sociale. Quando finirà verrà davvero fuori chi è.