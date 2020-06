Anna Falchi da sexy attrice a presentatrice della terza età

Anna Falchi, il ritorno in tv con la conduzione di un programma tutto suo

Anna Falchi ritorna in TV in grande stile, con un programma tutto suo che condurrà già a partire da fine Giugno. Il nuovo programma si chiama C’è Tempo e sarà interamente dedicato alla terza età.

L’attrice ha informato i suoi follower della novità spiegando di aver pensato ad un programma dedicato agli anziani per fare nei loro confronti un vero e proprio atto d’amore. Così ha spiegato durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera, che ha avuto questa occasione e non se l’è sentita di rinunciare.

C’è Tempo andrà in onda dal 29 giugno dalle 10 alle 11:30 del mattino tutti i giorni. Condividerà la conduzione del programma con Beppe Convertini. La Falchi non ha ancora compiuto 50 anni, ma non perde l’occasione per fare la battuta. Un programma che ha a che fare con la terza età può anche tornare utile visto che sta andando anche lei verso quegli orizzonti. Poi ha anche affermato di essere contenta di ciò che è, non vuole rincorrere la giovinezza, vuole dimostrare gli anni che ha.

Anna Falchi vuole fare compagnia alla porzione di popolo maggiormente colpita dal coronavirus

Anna Falchi ha avuto l’idea di dedicare il programma agli anziani dopo tanta sofferenza causata dal coronavirus. Quella infatti è stata la porzione che ha più sofferto in questo periodo. Non soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, sono stati gli anziani a rimetterci molto di più rispetto ai giovani. Lei che va verso l’età della saggezza, preferisce trattare tematiche di spessore piuttosto che tematiche leggere delle quali saranno gli altri conduttori ad occuparsi.

Di cosa parlerà il programma?

Che tempo si occuperà sia di intrattenimento che di svariate tematiche giornaliere, consigli sulla bellezza, eleganza, vari tipi di ginnastica per cercare di mantenersi in forma. Si tratta ovviamente di ginnastica perfetta sia per gli anziani che anche per coloro che hanno l’età della conduttrice. Poi si parlerà anche di eleganza e di galateo, di agricoltura e riscoperta del giardino, di cultura generale ed ovviamente argomento immancabile la differenza e la distanza tra una generazione e l’altra.

Tutte le tematiche hanno in qualche modo a che fare con la vita delle Falchi che vive insieme alla madre ed alla figlia. Giornalmente vive sulla sua stessa pelle la differenza di tre generazioni. Il suo nuovo progetto le piace tantissimo sia perché rispecchia la sua vita, sia perché lo ritiene essere particolarmente interessante.

Ne approfitta poi per rispondere a tutti coloro che hanno già parlato male della sua decisione di tornare in TV. Dice di non averlo fatto per far parlare di sé. Lei è una persona famosa e lo sarà per sempre, non perché conduce un programma ma perché in passato ha lavorato nel mondo del cinema ed in quello del teatro.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata e sentimentale è ancora impegnata con Andrea Ruggeri, stanno insieme da circa 9 anni ma vivono ognuno a casa propria. Non amano essere classici, vogliono essere originali, la distanza per loro va più che bene e anzi, a volte è la chiave segreta per far sì che il rapporto duri a lungo e vada per il meglio.