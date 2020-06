Pau Dones è morto a soli 53 anni il cantante degli Jarabe de Palo

Paul Donés si spegne a seguito di una brutta malattia

Paul Donés, leader e cantante degli Jarabe de Palo non ce l’ha fatta, è morto all’età di 53 anni proprio durante la giornata di ieri. Il cantante era giovanissimo, ma soffriva dal 2015, anno in cui ha iniziato la sua lotta contro un brutto cancro. A dare l’annuncio è stata la sua famiglia che ha scritto un post toccante attraverso il quale ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati accanto, che lo hanno accudito e supportato lungo il percorso di una battaglia tanto difficile e straziante.

Il lavoro portato a termine dal personale medico è stato davvero difficile e duro. Poi hanno concluso il post chiedendo il massimo rispetto in un periodo troppo difficile. La notizia poi è stata pubblicata su tutti i giornali, dopo essere stata ripresa dai quotidiani spagnoli che hanno condiviso il post per informare del decesso di uno degli artisti più grandi della Spagna e non solo.

Paul Donés una vita ricca di successi

Paul Donés era nato a Montanuy, in Aragona, ha iniziato a suonare da giovane in compagnia degli Jarabe de Palo dal 1995. Poi nemmeno un anno dopo ecco il debutto con un primo album, La flaca, così chiamato per riprendere uno dei tanti brani del disco. Quel brano divenne in modo inaspettato anche la canzone dell’estate del 97, un grandioso successo.

E poi ancora a seguire nel 98 il singolo Depende, nel 2001 De Vuelta y Vuelta, nel 2003 Bonito mentre l’ultimo album risale a maggio, intitolato Traga o escupe. Aveva continuato a lavorare fino all’ultimo. Della sua malattia non si era proprio parlato, ecco perché la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno.

I fan affranti dalla triste notizia lasciano messaggi ti saluto

I suoi tantissimi fan, milioni e milioni, hanno lasciato sotto il post pubblicato dalla famiglia tanti i messaggi di cordoglio, tutti ricchi di parole tristi e complimenti nei confronti dell’artista. Hanno poi scritto anche sulla sua pagina Instagram per dargli l’ultimo saluto. Il saluto che nessuno pensava di dovergli dare così presto ed in fretta.

L’artista aveva ancora una vita davanti proprio come tutti quelli deceduto in questo 2020. Quest’anno è uno degli anni più brutti, difficile da dimenticare. Nel corso degli ultimi mesi sono venuti a mancare troppe artisti la cui assenza cambierà definitivamente le carte in tavola.