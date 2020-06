Chiara Nasti fa chiarezza per la gaffe sul tatuaggio: “Abbiamo sbagliato, figura di me**a” (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri, l’influencer Chiara Nasti ha mostrato il tatuaggio appena fatto con la sua amica, ma a tutti è sembrata alquanto evidente una gaffe. Entrambe le protagoniste di questo gesto, infatti, hanno commesso un errore ortografico nel trascrivere una data.

In un primo momento, l’influencer si è giustificata dicendo di averlo fatto di proposito. In seguito, però, non riuscendo più a mentire, è stata costretta a raccontare tutta la verità. La fanciulla ha ammesso l’errore e la figuraccia e poi ha sbottato contro gli hater.

La gaffe sul tatuaggio di Chiara

Chiara Nasti ne ha combinata un’altra delle sue, stavolta c’è di mezzo una gaffe su di un tatuaggio. La giovane ha deciso di fare lo stesso simbolo insieme ad una delle sue migliori amiche. Si tratta di una scritta legata all’anno in cui le due si sono conosciute, ovvero, 1998. Peccato, però, che tale data è stata scritta in modo errato, ovvero, con l’apostrofo dopo il numero 8. I follower dell’influencer, ovviamente, hanno notato l’errore ed hanno provveduto ad informare la protagonista.

Tra i vari commenti, ovviamente, ce ne sono stati alcuni volti ad infangare e umiliare la napoletana, mentre altri si sono limitati a fare un appunto alla protagonista. Ad ogni modo, dopo la bufera sollevata sul web, Chiara è stata costretta a fare una precisazione. Inizialmente ha detto che l’errore è stato volontario, in quanto da piccole sbagliavano sempre questa cosa. Successivamente, invece, ha raccontato la verità. (Continua dopo il post)

La Nasti ammette tutto e poi sbotta

Alcune ore fa, infatti, Chiara Nasti ha ammesso che si è trattato di una gaffe ma, in ogni caso, ha deciso di non apportare modifiche al tatuaggio. La ragazza ha detto che la prima a sottoporsi al tatuaggio è stata la sua amica. Subito dopo, i fan hanno notato l’errore ed hanno provveduto a farlo presente alla ragazza. Quest’ultima, allora, lo ha palesato alla sua amica la quale, però, ha deciso di lasciare le cose così.

Chiara, quindi, ha detto che era in tempo per modificare, tuttavia, non lo ha voluto fare per rendere la cosa ancora più simpatica e personale. A quanto pare, la scarsa conoscenza della grammatica italiana fa parte di entrambe le protagoniste, le quali hanno deciso di imprimere questo aspetto sulla loro pelle per sempre. La Nasti, infine, ha concluso dicendo ai criticoni di farsi una vita.