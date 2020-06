Elena Morali pubblica i suoi esami del sangue “Non mi faccio di niente” (FOTO)

Elena Morali contro il suo ex Daniele Di Lorenzo rimanda al mittente le accuse di uso di sostanze stupefacenti

Elena Morali è parecchio arrabbiata con il suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo che l’ha accusata di fare uso di sostanze stupefacenti. Così in queste ore ha pubblicato su Instagram il risultato delle analisi in modo tale da rispondere a tutti coloro che stanno parlando a sproposito a causa delle malelingue. Siamo abituati a vedere pubblicate foto sensuali, scatti romantici di coppia tra lei e Luigi Favoloso e adesso si fa sul serio.

Si passa alla condivisione di risultati di analisi del sangue. Qualcosa di realmente insolito che però andava fatto. La ragazza afferma di essere stata male e di stare male ancora oggi dopo che il produttore cinematografico suo ex fidanzato ha messo in giro delle voci assolutamente brutte e negative sul suo conto. (Continua dopo la foto)

Elena Morali, una storia d’amore trafficata vissuta in contemporanea la storia con Gianluca Fubelli

Elena Morali ricordiamo che mentre stava con Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come scintilla, era fidanzata anche con Di Lorenzo. Così entrambi hanno attirato l’attenzione del pubblico che non ha fatto altro che parlare di loro. Poi improvvisamente si sono lasciati, lui in diretta TV a Pomeriggio cinque ha affermato che lei è una di quelle donne che assumono sostanze stupefacenti. Ovviamente nulla di più falso, era soltanto una ripicca, perché a quanto pare il ragazzo era arrabbiato perché Elena aveva iniziato a frequentare il suo attuale fidanzato Luigi Mario Favoloso.

Così appena è tornata dal viaggio durato 5 giorni, ha fatto l’esame del capello. I risultati sarebbero dovuti andare direttamente da Barbara D’Urso che ne avrebbe dovuto parlare a Live ma le cose non sono andate per il verso giusto è arrivato il coronavirus. Quindi tutti i programmi televisivi hanno subito dei cambi repentini e lei non ha potuto fare altro che chiarire la storia in “privato”.

Ok che si parli di sè, ma i limiti e non vanno oltrepassati

La ragazza aggiunge di essere ben consapevole di far parte del mondo dello spettacolo. Ha sempre saputo che la sua vita privata sarebbe stata su tutti i giornali e su tutti i siti di gossip.

Questo le va bene fino ad un certo punto, fin quando non si parla di argomenti tanto delicati. Ed ecco la frecciatina, inevitabile. La showgirl invita il suo ex compagno a fare lui la prova del capello e a mostrare a tutti i risultati. A ridere poi, dice, sarà lei.