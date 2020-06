Ida Platano ex dama di UeD fa una dichiarazione “ho bisogno di lei”

Ida Platano, i momenti difficili e continuano e lei ha bisogno di un supporto in particolare

Ida Platano non si parla di lei da quando ha lasciato la trasmissione Uomini e Donne insieme al compagno Riccardo, eppure adesso ha dichiarato che sta attraversando dei momenti difficili e si è resa conto di non riuscire ad andare avanti da sola. Ha bisogno di avere al suo fianco la persona che le è stata accanto per tanti anni.

Questa persona è diventata un punto di riferimento, ma di chi si tratta? La donna è stata particolarmente sfortunata durante il percorso da ex dama e ha dovuto affrontare diverse lotte interiori a tu per tu con i sentimenti. Adesso starebbe continuando la sua battaglia ma da sola, senza avere qualcuno a cui appoggiarsi.

In tanti hanno chiesto cosa fosse successo, tutti hanno inevitabilmente pensato che durante la quarantena lei e Riccardo si sono lasciati dato che di loro non si è saputo nulla. Lui ha scelto di allontanarsi dai social così come anche dalla vita di lei. È vero che ultimamente nessuno ha avuto grande possibilità di uscire, ma i due non sono mai stati visti insieme e né l’uno né l’altro nelle vicinanze dei rispettivi paesi. Quindi potrebbe essere successo qualcosa davvero. La persona della quale Ida ha tanto bisogno è Gemma Galgani, alla quale ha dedicato dolci parole.

Ida Platano tra un gesto ed una parola ha fatto capire che tra lei e Riccardo ci sono reali problemi e potrebbero essersi lasciati definitivamente. Inizialmente si parlava di un matrimonio subito dopo Uomini e Donne, ma non si sono sposati per ovvi motivi così come non si sono ricongiunti da quando c’è stata la riapertura.

Altra stranezza è che la donna scrive sui social quanto Gemma le possa mancare, ma non parla assolutamente di Riccardo Guarneri. Non si sono abbracciate, non si sono potute vedere e parlare faccia a faccia e questo a quanto pare ha causato tanta sofferenza sia nell’una che nell’altra tanto da dedicarsi dolci parole.

Il messaggio che ha commosso che la gran parte dei follower dice che un’amicizia non si spezza a causa della distanza. Se i legami sono davvero forti qualunque sfida del tempo e della distanza permette al massimo di rafforzare i sentimenti. Tutto dipende da noi che dobbiamo custodirli. Dove? Nel cuore, dove è certo che rimangono al sicuro.